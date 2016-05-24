صعود چشمگیر رکابزنان ایران در رنکینگ آسیا و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی دوچرخه سواری به رسم هر ماهه رنکینگ امتیازی رکابزنان در بخش های مختلف را براساس حضور و کسب امتیازات در رقابتهای آسیایی و جهانی و تورهای بین المللی محاسبه و منتشر می کند.

براین اساس روز گذشته و در آخرین رنکینگ منتشر شده از سوی uci رکابزنان کشورمان با محاسبه رقابتهای داخلی و حضور در تور بین المللی آذربایجان در رده بندی آسیایی و جهانی صعود چشمگیری داشتند.

در این رده بندی در بخش جاده و در بخش انفرادی تورهای آسیایی صمد پورسیدی با کسب عنوان بهترین رکابزن آسیا در تور بین المللی آذربایجان از رده بیست و یکم به رده سوم آسیا صعود کرد.

آروین معظمی گودرزی از رده ۲۵ به رده ۱۲ صعود کرد. احد کاظمی که پیش از این در رده ۷۳ قرار داشت هم اکنون در رده ۱۷ تورهای آسیایی قرار دارد. قادر میزبانی با هجده پله صعود در رده بیست و سوم قرار گرفته است. مهدی سهرابی هم با یک پله صعود عنوان بیست و هشتم را دارد.

در رده بندی بهترین تیم های باشگاهی آسیا تیم شهرداری تبریز اول آسیاست. تیمی از امارات دوم و پیشگامان تبریز در رده سوم قرار گرفته است.

در رده بندی تیم های ملی آسیا تیم ایران با امتیاز ۱۰۴۵ همچنان با اقتدار در صدر آسیا تکیه زده است.

با صعود رکابزنان ایران در رده بندی آسیا شاهد صعود ورزشکاران در رنکینگ جهانی هم بودیم. در رده بندی جهانی ورزشکارانی از کشورهای اسلواکی، کلمبیا و سوئیس اول تا سوم هستند. صمد پور سیدی از ایران از رده ۲۷۴ با صعود صد و پنجاه و چهار پله هم اکنون در رده صدو بیست رنکینگ بهترین رکابزنان جهانی قرار گرفته است.

در بخش تیم های ملی تیم های فرانسه، بلژیک و اسپانیا اول تاسوم هستند و تیم ایران از رده بیست و هشتم به رده بیست و دوم صعود کرد.