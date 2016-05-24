استکبار از وحدت مسلمانان هراس دارد/ تاکید بر پرهیز از تفرقه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر امروز سه شنبه در افتتاحیه سومین اجلاسیه ستادهای استهلال مناطق قومی کشور که در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دستوراتی که از سوی خداوند متعال برای انسان ها مشخص شده تنظیم کننده زندگی است و آفریده های پرودگار نشانه ای برای هدایت انسان هستند.

وی دعای روئیت هلال ماه را یک سنت و مورد قبول علمای شیعه و سنی عنوان کرد و گفت: روئیت هلال به معنای زمان انجام دعا و ارتباط با پروردگار بوده و یک امر مستحب است.

امام جمعه کرمانشاه همچنین از عید فطر به عنوان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان نام برد و تصریح کرد: این عید به گونه ای نشان دهنده عظمت و بزرگی مسلمانان و جهان اسلام است که بایستی مورد توجه جدی باشد.

آیت الله علما با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی سبب تبلیغ و ترویج دین و اعلای کلمه «لا اله الا الله» است، گفت: امروز باید ید واحده باشیم و تنها مصالح اسلام را در نظر بگیریم.

وی در ادامه سخنان خود اهمیت وحدت میان مسلمانان در عصر کنونی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: پرهیز از اختلافات که مسبب بسیاری از آنها مستکبران و دشمنان هستند باید به شکلی جدی از سوی جوامع اسلامی مورد توجه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بر محور قرار دادن قرآن کریم از سوی مسلمانان تاکید کرد و گفت: دشمن خواستار وجود تفرقه و اختلاف میان مسلمانان است که باید با انسجام و وحدت و چشم پوشی از برخی موضوعات این خواست دشمن را ناکام بگذاریم.

علما با اشاره به تاکید قرآن بر کلمه وحدت، تصریح کرد: دشمنان اسلام از قدرت کلمه «لا اله الا الله» هراس دارند و به همین دلیل آمریکا با اسلام در کشورهای اهل سنت درافتاده است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اهمیت مسئله استهلال گفت: تمام اهمیت اسلام و معنویات در ماه رمضان خلاصه می شود چون ماه ایمان و اسلام است.

علما در پایان گفت: در این برهه از زمان هم باید وحدت را حفظ کنیم و هم مراقب بوده و از حرفهای بیهوده دشمنان به دور باشیم چرا که دشمن دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمانان است.