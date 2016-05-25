زندگی، آزادی و خوشبختی پس از انفجار اطلاعاتی

به گزارش خبرنگار مهر، هر روز حجمی باورنکردنی از اطلاعات به صورت عکس، موسیقی، متن، صدا، ویدئو، نقشه، داده‌های خام، جدول آماری، نمودار و به تازگی بو و اجسام قابل چاپ با چاپگر سه بعدی، در سپهر عظیم اینترنت و وب تولید، توزیع و مصرف می‌شود.

کامپیوتر، تبلت، گوشی همراه، تلفن اینترنتی، دوربین امنیتی و به تازگی ساعت و دیگر گجت‌های پوشیدنی و گستره وسیعی از نرم‌افزارهایی که روی سخت‌افزارهای کم و بیش و یا همیشه متصل، مبدا یا مقصد جریان اطلاعات‌اند.

جریان آرام زمانه سقراط، با ابداع گوتنبرگ خروشید و شتاب گرفت و در عصر اینترنت، نه به فوران که به انفجاری از بیت‌ها انجامید؛ انفجاری که کسب و کار، حریم خصوصی، مالکیت آثار، نظارت و کنترل، هویت و بسی مفاهیم و حوزه‌های دیگر را دگرگون کرده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بسیاری داشته است.

کتاب «انفجار دیجیتال» با کند و کاو در گذشته و حال، جایگاه و آینده محتمل‌مان را در فضای سایبر ترسیم می‌کند. این کتاب با عنوان فرعی «زندگی، آزادی و خوش‌بختی، پس از انفجار اطلاعاتی» نوشته هال ابلسون، کن لدین و هری لویس و با ترجمه امیر سپهرام در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با بهای ۱۵ هزار تومان از سوی انتشارات مازیار، منتشر و راهی کتابفروشی‌ها شده است.