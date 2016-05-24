آموزش و پرورش آذربایجان غربی ۳۰۰۰نیروی انسانی نیاز دارد

بهرام صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای سال آینده ۹۵۰ نفر از مهرماه و بهمن ماه از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان استان وارد چرخه آموزش و پرورش می شوند افزود: ۶۵۰ نفر از مهرماه و بقیه از بهمن ماه وارد نظام آموزش و پرورش استان خواهند شد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده یک هزار و ۸۴ نفر نیز بازنشسته شوند که نیاز استان به استخدام های جدید همچنان پا برجا خواهد بود.

صمدی اظهار داشت: در استان به ازای هر ۱۵ دانش آموز یک نفر نیروی انسانی وجود دارد در حالی که در برخی از استانها مانند ایلام به ازای هر ۹ نفر دانش آموز یک نفر نیروی انسانی وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: نیاز استان به جذب نیروی انسانی جدید در نشست با استاندار آذربایجان غربی مطرح شده و قرار است در ردیف پیشنهادی به هیئت دولت در سفر آتی رئیس جمهوری به استان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

صمدی تاکید کرد: همچنین امسال ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند که پنج هزار نفر آن از طریق آزمون و پنج هزار نفر نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش جذب می‌شوند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌ غربی اظهار داشت: افتتاح مسابقات ورزشی فرهنگیان، توزیع بسته‌های فرهنگی در بین نمازگزاران، تکریم مقام معلم با تدوین برنامه‌های سالانه در استان، تجلیل از پیشکسوتان و برگزاری مسابقات قرآنی بین فرهنگیان از جمله برنامه‌هایی است که امسال پیش‌بینی شده است.