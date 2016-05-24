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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

آموزش و پرورش آذربایجان غربی ۳۰۰۰نیروی انسانی نیاز دارد

آموزش و پرورش آذربایجان غربی ۳۰۰۰نیروی انسانی نیاز دارد

ارومیه- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: آموزش و پرورش این استان نیازمند جذب سه هزار نیروی انسانی جدید برای سال تحصیلی آینده است.

بهرام صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای سال آینده ۹۵۰ نفر از مهرماه و بهمن ماه از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان استان وارد چرخه آموزش و پرورش می شوند افزود: ۶۵۰ نفر از مهرماه و بقیه از بهمن ماه وارد نظام آموزش و پرورش استان خواهند شد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده یک هزار و ۸۴ نفر نیز بازنشسته شوند که نیاز استان به استخدام های جدید همچنان پا برجا خواهد بود.

صمدی اظهار داشت: در استان به ازای هر ۱۵ دانش آموز یک نفر نیروی انسانی وجود دارد در حالی که در برخی از استانها مانند ایلام به ازای هر ۹ نفر دانش آموز یک نفر نیروی انسانی وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: نیاز استان به جذب نیروی انسانی جدید در نشست با استاندار آذربایجان غربی مطرح شده و قرار است در ردیف پیشنهادی به هیئت دولت در سفر آتی رئیس جمهوری به استان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

صمدی تاکید کرد: همچنین امسال ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند که پنج هزار نفر آن از طریق آزمون و پنج هزار نفر نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش جذب می‌شوند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌ غربی اظهار داشت: افتتاح مسابقات ورزشی فرهنگیان، توزیع بسته‌های فرهنگی در بین نمازگزاران، تکریم مقام معلم با تدوین برنامه‌های سالانه در استان، تجلیل از پیشکسوتان و برگزاری مسابقات قرآنی بین فرهنگیان از جمله برنامه‌هایی است که امسال پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 3666694

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