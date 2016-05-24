جزئیات توافق جدید گازی ایران و GS کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از لغو قرارداد ۱.۲ میلیارد یورویی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت GS کره جنوبی به منظور اجرای طرح شیرین سازی گاز فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی در سال ۱۳۸۹، این شرکت کره‌ای با امضای دو تفاهم نامه همکاری آماده بازگشت به پارس جنوبی شده است.

حمیدرضا جلالی مدیر توسعه بازار شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران با اشاره به امضای دو تفاهم نامه همکاری با شرکت GS کره جنوبی، گفت: این تفاهم نامه ها در حوزه‌های مدیریتی، راه اندازی و تامین منابع مالی با شرکت کره‌ای امضا شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت توافق و امضای قرارداد نهایی فعالیت‌های شرکت GS کره جنوبی در توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون پیشرفت فاز ١٤ پارس جنوبی حدود ۶۵ درصد بوده که چنانچه منابع مالی اجرای این فاز تامین شود امکان بهره برداری از اولین ردیف شیرین سازی گاز این فاز پارس جنوبی تا پایان سال آینده فراهم می شود.

به گزارش مهر، فعالیت‌های GS کره جنوبی از حدود یک دهه گذشته در صنعت نفت آغاز شده که مشارکت در اجرای طرح توسعه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی از مهمترین فعالیتهای این شرکت آسیایی در ایران بوده است.

علاوه بر این در سال ۱۳۸۷، قرارداد پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی بین مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت «جی. اس» کره جنوبی امضا شده بود.

هدف از توسعه فاز ١٤ پارس جنوبی تولید روزانه ٥٦ میلیون و ٥٠٠ هزار مترمکعب گاز ترش و ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و تولید سالانه بیش از یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی است.