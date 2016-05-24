به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه اهدای تجهیزات کتابخانه‌ای به کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان همدان گفت: در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و مقاوم‌سازی فرهنگی و توزیع عادلانه امکانات هرساله در فصل بهار کتابخانه‌های عمومی استان همدان تجهیز می‌شود.

وی بیان کرد: کتابخانه‌ها بر مبنای اینکه در محلات و در مساجد هستند ویژگی‌های خود رادارند به‌گونه‌ای که یک کتابخانه‌ مسجدی در دسترس است و مردم می‌توانند از این کتابخانه‌ها بهره‌برداری کنند.

وی بابیان اینکه ۲۸۰ کتابخانه مسجدی و ۵۵۰ کانون فرهنگی هنری در حال حاضر در استان همدان فعال است، گفت: این کتابخانه‌ها توسط خود مردم و بچه‌های مسجد اداره می‌شود.

فیض منش عنوان کرد: افزون بر ۱۳۵ میلیون ریال اعتبار برای تجهیز ۲۶ کتابخانه مسجدی در نظر گرفته‌شده که قفسه کتاب و میز مطالعه و صندلی ازجمله امکاناتی است که به کتابخانه‌ها اهدا می‌شود.

مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان عنوان کرد: در طول سال پیگیری برای تجهیز کتابخانه‌ها به قرآن و کتب ادعیه در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه‌های استان به سه سطح ۱ و ۲ و۳ سطح‌بندی می‌شوند، عنوان کرد: کتابخانه‌های سطح یک هم ازلحاظ فضا و هم ازلحاظ تجهیزات مناسب هستند و با کاهش سطح به‌تبع امکانات کاهش پیدا می‌کند و در همین راستا کتابخانه‌های بزرگ‌تر تجهیزات بیش‌تری دریافت می‌کنند.

هادی فیض منش با توضیح اینکه متأسفانه در سطح استان و کشور فقر مطالعه کتاب داریم چراکه کتاب و کتاب‌خوانی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید در راستای کتاب و کتاب‌خوانی همراهی کنند و زمانی می‌توان به یک موفقیت دست پیدا کرد که همه‌ مردم همکاری کنند.

وی در خصوص اینکه در آستانه وارد شدن به فصل تابستان هستیم و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مکانی است تا نوجوانان و جوانان بتوانند از برنامه‌های متنوع استفاده کنند افزود: کلاس‌های فرهنگی هنری، کلاس‌های مذهبی اعتقادی و برنامه‌های اردویی ازجمله برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در فصل تابستان است.

مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گفت: غفلت از غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان لطمات جبران‌ناپذیری در پیکره‌ی فرهنگ باقی خواهد گذاشت.

وی در پایان عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰هزار نفر از سراسر استان در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و کتابخانه‌ها و همچنین مراکز دیجیتال مشغول به فعالیت شوند.