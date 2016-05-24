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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

مدیر دبیرخانه کانون‌های مساجد استان همدان:

کتابخانه‌های مساجد استان همدان به‌صورت رایگان تجهیز می‌شوند

کتابخانه‌های مساجد استان همدان به‌صورت رایگان تجهیز می‌شوند

همدان - مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان از تجهیز رایگان کتابخانه‌های مساجد استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه اهدای تجهیزات کتابخانه‌ای به کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان همدان گفت: در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و مقاوم‌سازی فرهنگی و توزیع عادلانه امکانات هرساله در فصل بهار کتابخانه‌های عمومی استان همدان تجهیز می‌شود.

وی بیان کرد: کتابخانه‌ها بر مبنای اینکه در محلات و در مساجد هستند ویژگی‌های خود رادارند به‌گونه‌ای که یک کتابخانه‌ مسجدی در دسترس است و مردم می‌توانند از این کتابخانه‌ها بهره‌برداری کنند.

وی بابیان اینکه ۲۸۰ کتابخانه مسجدی و ۵۵۰ کانون فرهنگی هنری در حال حاضر در استان همدان فعال است، گفت: این کتابخانه‌ها توسط خود مردم و بچه‌های مسجد اداره می‌شود.

فیض منش عنوان کرد: افزون بر ۱۳۵ میلیون ریال اعتبار برای تجهیز ۲۶ کتابخانه مسجدی در نظر گرفته‌شده که قفسه کتاب و میز مطالعه و صندلی ازجمله امکاناتی است که به کتابخانه‌ها اهدا می‌شود.

مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان عنوان کرد: در طول سال پیگیری برای تجهیز کتابخانه‌ها به قرآن و کتب ادعیه در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه‌های استان به سه سطح ۱ و ۲ و۳ سطح‌بندی می‌شوند، عنوان کرد: کتابخانه‌های سطح یک هم ازلحاظ فضا و هم ازلحاظ تجهیزات مناسب هستند و با کاهش سطح به‌تبع امکانات کاهش پیدا می‌کند و در همین راستا کتابخانه‌های بزرگ‌تر تجهیزات بیش‌تری دریافت می‌کنند.

هادی فیض منش با توضیح اینکه متأسفانه در سطح استان و کشور فقر مطالعه کتاب داریم چراکه کتاب و کتاب‌خوانی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید در راستای کتاب و کتاب‌خوانی همراهی کنند و زمانی می‌توان به یک موفقیت دست پیدا کرد که همه‌ مردم همکاری کنند.

وی در خصوص اینکه در آستانه وارد شدن به فصل تابستان هستیم و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مکانی است تا نوجوانان و جوانان بتوانند از برنامه‌های متنوع استفاده کنند افزود: کلاس‌های فرهنگی هنری، کلاس‌های مذهبی اعتقادی و برنامه‌های اردویی ازجمله برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در فصل تابستان است.

مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گفت: غفلت از غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان لطمات جبران‌ناپذیری در پیکره‌ی فرهنگ باقی خواهد گذاشت.

وی در پایان عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰هزار نفر از سراسر استان در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و کتابخانه‌ها و همچنین مراکز دیجیتال مشغول به فعالیت شوند.

کد مطلب 3666707

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