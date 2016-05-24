به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سیاری از تغییر شیوه تکنولوژی آموزشی به سمت تسهیلگری خبر داد و گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته برای مدیران متقاضی، با راهنمایی و مشاوره اساتید فن، سازمان مورد نظر را عارضهیابی کرده و مشکلات را شناسایی، انتخاب و سپس با راهنمایی و مشاوره اساتید در طول ترم راه حل صحیح را ارائه خواهیم داد.
رئیس انجمن کسب و کار ایران با بیان اینکه در پایان دوره، مدیران دانشآموخته بخش خصوصی و دولتی مهارتهای خود را به درستی اجرا و کنترل میکنند، افزود: مدیران مهارت آموخته در مرحله تدوین، اجرا و کنترل، مسائل سازمان خود را از طریق بیان مسئله، مشاوره و در نهایت نظارت بر حسن اجرا در زمانی کوتاه حل و فصل خواهند کرد .
وی، ام بی ای را یکی از شیوههای مدیریتی شامل بازاریابی، تبلیغات، فروش و فنون مذاکره دانست و تصریح کرد: دی بی ای بر مهارتهای ادراکی و تحلیلی تمرکز دارد و بر همین اساس، کاربرد آن برای مدیران ارشد بنگاههای خصوصی و دولتی بسیار مفید است؛ بر همین اساس مهارت آموخته این حوزه، به فردی خلاق در حوزه کلان که توانایی تعیین راهکار برای هر مسئله و مانع در سازمان متبوع خود را دارد، تبدیل میشود.
به گفته سیاری، استفاده از شیوه آموزشی متمرکز بر مربیگری دیبی ای، مدیران مسئول را قادر به شناسایی عارضه سازمان یا بنگاه خود و ارائه راهکار برای حل مسئله مینماید؛ ضمن اینکه ورود تعداد زیادی از مدیران بخش خصوصی و دولتی خارجی به کشور، یادگیری سریع مهارتهای ادراکی و تحلیلی برای مدیران داخلی را ضروری می سازد.
وی اظهار داشت: در شرایط پسابرجام و در راستای حمایت از منافع ملی کشور، تلاش داریم تا با مشاوره اساتید فن اقدام به تغییر زیر بنایی در شیوه آموزشی مدیران با تمرکز بر روی مربیگری نموده تا صاحبان کسب و کار بنگاههای دولتی و خصوصی با یادگیری روشهای جدید مربیگری، در برخورد و معامله با خارجی ها دچار خلا و مشکل نشوند.
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