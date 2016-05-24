مرکز آموزش بازرگانی استان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عمار ایزدیار مدیر اجرایی مرکز آموزش بازرگانی البرز در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش بازرگانی استان البرز که ظهر سه شنبه در باشگاه میلاد کرج برگزار شد، اظهار کرد: آموزش اساس و پایه توسعه کشور در رسیدن به قله های ترقی است.

وی افزود: ماموریت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه کسب و کار در این مرکز از جمله اقدامات حائز اهمیت و در دستور کار است که بنا داریم به این مهم در استان البرز توجه بیشتری صورت گیرد.

مدیر اجرایی مرکز آموزش بازرگانی البرز بیان کرد: برگزاری کارگاه و تورهای آموزشی در بازه های زمانی مناسب توسط این مرکز برای علاقه مندان و فعالان عرصه تجارت و بازرگانی انجام می شود.

وی با بیان اینکه استان البرز به سبب وجود ظرفیت هایی نظیر منطقه ویژه اقتصادی پیام، مراکز آموزشی و تحقیقاتی از اهمیت و جایگاه خاصی در کشور برخودار است، گفت: ۶۴ اتحادیه در شهرستان کرج وجود دارد که برخی از این اتحادیه ها گاه بیش از هزار عضو دارند.

ایزدیار تصریح کرد: برگزاری دوره های تربیت ویزیتور حرفه ای، سمینار یک روزه راهکارهای استفاده از معافیت های مالیاتی و مدیریت برند از جمله قداماتی است که توسط مرکز آموزش بازرگانی البرز در خردادماه سال جاری انجام می شود.

در ادامه اسماعیل معمارپور معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بیان کرد: موفقیت سازمان و نهادهای مختلف در اقتصاد و امور کاری مبتنی بر بهره مندی از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا است.

وی با بیان اینکه یک از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورز است، یادآور شد: منابع انسانی اساس یک سازمان را تشکیل می دهد از این رو باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز خاطرنشان کرد: آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه های سازمانی بوده و نظام آموزش تکمیل کننده نظام استخدام به شمار می آید.

معمارپور در پایان تصریح کرد: واگذاری اختیارات رسمی، تفویض قدرت به کارکنان، قدرت اتخاذ تصمیم در چارچوب مرزهای مشخص سبب توانمندی سازمان و ارگان ها می شود.