کتاب «درباره خدا» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درباره خدا» نوشته مایکل پامر ترجمه نعیمه پورمحمدی با حضور حمیدرضا آیت اللهی، استا ددانشگاه علامه طباطبائی و مترجم اثر نقد و بررسی می شود.
«درباره خدا» ارزیابی انتقادیای از تاریخچه شش دلیل مهم و مشهور برای اثبات وجود خداست که از قدیمترین روایتها و انتقادها تا جدیدترین روایتها و پاسخها را دربر میگیرد. در این کتاب ۶ ادله در اثبات وجود خدا آورده شده است.این کتاب درباره کفایت و عدم کفایت برخی از ادلههایی که در وجود اثبات خدا سخن گفته، تالیف شده است. از این کتاب نتیجه خاصی نمیتوان گرفت و خود نویسنده هم از آن نتیجهای نمیگیرد. تاکنون اثری در فلسفه دینی تحلیلی به اندازه این کتاب کامل نبوده است.
این نشست روز یکشنبه نهم خردادماه ساعت ۱۶:۳۰ در سالن اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می شود.
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