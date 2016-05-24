علیرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی سنگ‌نورد همدانی اظهار داشت: شانزدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور سر طناب رده سنی جوانان و بزرگ‌سالان (مردان) گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در سمنان برگزار شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور ۴۳ ورزشکار از ۱۳ استان برگزار و نفرات راه‌یافته به فینال در دو رده جوانان و بزرگ‌سالان در پایان دور اول مشخص شدند.

دبیر هیئت سنگ‌نوردی استان همدان با اشاره به درخشش سنگ‌نورد استان همدان گفت: احمدرضا سلگی ورزشکار پرافتخار همدانی با انجام رقابت‌های فینال، توانست با نمایشی خیره‌کننده از قدرت و تجربه خویش مقام اول رده سنی بزرگ‌سالان در ماده سر طناب کسب کند.

گوهری خاطرنشان کرد: سنگ‌نوردی استان همدان در ایام قدیم در کشور صاحب‌نام بوده و همیشه جوانان همدان در مسابقات قهرمانی کشور با کسب مدال درخشیده‌اند.

وی با اشاره به امکانات سنگ‌نوردی همدان نیز بیان کرد: ارتفاع سالن سنگ‌نوردی زنده‌یاد فرهاد میرزاجانی حدود ۲۴ متر است که با فضایی یکپارچه قابلیت برگزاری تمام مسابقات سنگ‌نوردی را دارا است.

دبیر هیئت سنگ‌نوردی استان همدان یادآور شد: این پروژه دارای دیواره سنگ‌نوردی، رختکن مجزا برای ورزشکاران، سکوی تماشاچیان، اتاق‌های دارای دوش و سرویس بهداشتی، اتاق قرنطینه به‌طور مجزا برای استفاده آقایان و خانم‌ها و بوفه است که در اختیار هیئت کوهنوردی قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت بانوان در این رشته بیان کرد: بانوان همدان فعالیت نسبتاً خوبی در ورزش کوهنوردی دارند اما باید گفت با توجه به مستعد بودن این ورزش در همدان فعالیت بانوان در این رشته در همدان برای هیئت راضی‌کننده نیست.