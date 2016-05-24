«مودی» قرآن منسوب به امام علی(ع) را به رهبر انقلاب هدیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در صفحه توئیتر خود تصاویری از هدایای خود به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری کشورمان منتشر کرده است.

هدیه ای که نارندرا مودی به رهبر انقلاب اسلامی هدیه کرده است قرآنی است نگاشته شده به خط کوفی منسوب به حضرت علی (ع)، این قرآن در کتابخانه «رضا» در «رام پور» هند نگهداری شده است.

نارندرا مودی کلیات فارسی میرزا غالب دهلوی از شاعران سبک هندی در قرن سیزدم هجری به حسن روحانی هدیه کرده است. این کلیات فارسی شمال ۱۱ هزار شعر فارسی از میرزا غالب دهلوی می باشد که برای اولین بار در سال ۱۸۶۳ به چاپ رسیده است. نخست وزیر هند چند نسخه ترجمه شده «رامایانا» کتاب مقدس هندوها را که توسط «سمیر چند» به فارسی ترجمه شده است به رئیس حمهور کشورمان هدیه کرده است.

لازم به ذکر است که نارندرا مودی دیروز عصر در تالار وحدت تهران با حضور «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «غلامعلی حداد عادل» رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از کتاب «کلیله و دمنه» را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدیه داد.

نارندرا مودی در این مراسم گفت: کلیله و دمنه نشان دهنده روابط تاریخی و دیرینه هند و ایران است.