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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

با حضور مسئولان؛

کلنگ ساخت مدرسه مشارکتی استاد عزت الله انتظامی در ایلام

کلنگ ساخت مدرسه مشارکتی استاد عزت الله انتظامی در ایلام

ایلام-کلنگ ساخت مدرسه مشارکتی استاد عزت الله انتظامی از هنرمندان پیشکسوت عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون در شهر ایلام به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین صبح سه شنبه با حضور استاندار ایلام، فرزندان استاد انتظامی، معاونان استاندار و جمعی از خیرین مدرسه ساز داخل و خارج استان برگزار شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام در حاشیه این آیین گفت: این مدرسه ۷۷۷ متر مربع مساحت دارد و قرارداد منعقد شده با استاد انتظامی برای ساخت آن هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.

سعید هژبری اضافه کرد: این فضای آموزشی در قالب شش کلاس درس با عنوان «حکیمه» تا پایان امسال ساخته و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مرحله نخست از سوی استاد انتظامی برای ساخت این مدرسه اهدا شده است.

کد مطلب 3666748

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