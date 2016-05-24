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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز خبر داد:

کسب عناوین برتر مسابقات طراحی توسط دانشگاه هنراسلامی تبریز

کسب عناوین برتر مسابقات طراحی توسط دانشگاه هنراسلامی تبریز

تبریز - رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از کسب عناوین برتر مسابقه «طرح برتر» و نیز مسابقه «طراحی یادمان شهدا» توسط دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرغلامی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: دانشجویان معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز موفق به کسب مقام اول و سوم مسابقه «طرح برتر» و نیز مقام دوم مسابقه «طراحی یادمان شهدا» شدند.

وی تصریح کرد: «حامد علی عسگری» و «احمد رضا حاج وثوقی» به ترتیب نفرات اول و سوم مسابقه طرح برتر و آقای «محمد رضا میر شرفی» مقام دوم بخش معماری یادمان شهدا همایش علمی و ملی توسعه فرهنگ و سبک زندگی شهدا را نصیب خود کردند.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در پایان گفت: اکنون نزدیک به ۲۶۰ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته معماری مشغول به تحصیل بوده و حدود ۷۰۰ دانشجوی این رشته نیز فارغ التحصل شده اند.  

کد مطلب 3666752

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