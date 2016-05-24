۶ واحد نمونه در عرصه رعایت حقوق مصرف کنندگان لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همایش تجلیل از برترین رعایت کنندگان حقوق مصرف کنندگان در لرستان با حضور معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

در این مراسم از رضا جعفری مدیرعامل شرکت سنگ سازان لرستان، احمد ساکی مدیرعامل شرکت گوهرشفا و فریدون رحمانی مدیرعامل شرکت سیمان دورود تقدیر شد.

دیگر رعایت کنندگان برتر حقوق مصرف کنندگان در این مراسم محمد ضیایی مدیرعامل شرکت صنایع پزشکی و بهداشتی افرند، وزیری مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر و علی ویسکرمی مدیرعامل الکل سازی و مواد غذایی ویسیان بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

رضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این مراسم اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور مدت ۱۴ سال است که در استان های مختلف از واحدهای تولیدی برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان تقدیر می کند اما تا کنون در لرستان از واحدهای برتر در این حوزه تجلیل نشده بود.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهایی که به حقوق مصرف کنندگان اعتقاد دارند در لرستان کم نیست، افزود: سال گذشته دو کمیته پشتیبانی و فنی در سازمان صنعت و معدن لرستان شکل گرفت و پیگیر شناسایی واحدهای برتر حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند که در نهایت شش نفر از بین این واحدها انتخاب شد.