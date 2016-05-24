انتقاد عضو شورای شهر از موازی کاری در شهرداری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر کرج صبح سه شنبه با محوریت انتخابات برای ناظران شورا در سازمان های شهرداری و نیز کمیسیون معاملات برگزار شد که بر اساس پیشنهاد اعضا، مقرر شد ناظران گذشته باقی بمانند و حجت الله غلامرضایی، امیرحسام عباسی و محمدصادق باغستانی به عنوان اعضای کمیسیون معاملات انتخاب شدند و در همین راستا انصراف حجت الله غلامرضایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز به تصویب رسید.

همچنین با توجه به انتخابات مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای شهر کرج اقدامات این مرکز از ابتدای راه اندازی تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجید کاویانی، رئیس مرکز پژوهش ها که طی رای گیری در این جلسه مجددا در این سمت باقی ماند، اظهار کرد: ایجاد و استفاده از ظرفیت ها مانند انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه ها در همین راستا انجام شد و پرپوزال هایی نیز در مورد طرح های مورد نیاز شهری به این مرکز ارسال شده است.

ضرورت ساماندهی آب‌های سطحی در کرج

وی در مورد اقدامات سال جاری و تسهیل گری برای برگزاری میزگردهای مختلف از جمله ضعف های ساختمانی، آسیب های اجتماعی و سایر موارد، افزود: موضوعات پژوهشی بر اساس روال کاری انجام می شود و سایر موضوعات نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای شهر کرج، گفت: برای ساماندهی روان آب های سطحی با توجه به اهمیت این موضوع و درگیری چندین دستگاه در این زمینه، برگزاری جلساتی با حضور دستگاه های مذکور از برنامه های در دست اقدام است.

وی لزوم بازدید از رصدخانه مدیریت شهری تهران که مکان مناسبی برای تصمیم گیری در مورد پیش بینی تسهیلات لازم برای شهر محسوب می شود را از دیگر برنامه های این مرکز عنوان کرد.

کاویانی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش ها بر اساس اساسنامه به عنوان بازوی کمیسیون های تخصصی شوراست، خاطرنشان کرد: زمانی که دستور کار خاصی توسط شهرداری به این مرکز ارجاع شود، مطالعات مورد نظر صورت می گیرد اما تاکنون دستورالعمل خاصی ارجاع نشده بود.

غفلت شهرداری کرج از حوزه فرهنگی

در ادامه مریم قهرمانی، عضو پارلمان شهری کرج در مورد عملکرد مرکز پژوهش ها، گفت: این مرکز باید در مورد مشکلات شهر با استفاده از نخبگان شهری، طرح ارائه دهد و انتظار داشتیم در یکسال گذشته چندین طرح اجرایی به شهرداری ابلاغ شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد.

در این راستا سعید فیروزگاه، عضو دیگر شورای شهر نیز ضمن انتقاد از موازی کاری بی حد و حصر در شهرداری کرج در انجام امور مختلف، تصریح کرد: این امر سبب می شود فعالیت ها به ویژه در حوزه فرهنگی به درستی و با تاثیرگذاری مناسب انجام نشود، در حالی که هزینه های زیادی در این زمینه صورت می گیرد، در همین راستا مرکز پژوهش ها باید برای جلوگیری از موازی کاری ورود کند.

علی حاج کاظم دیگر عضو شورای شهر کرج نیز بر لزوم در نظر گرفتن نائب رئیس از اعضای شورا اشاره کرد تا علاوه بر افزایش قدرت مرکز پژوهش ها، اقدامات بهتر و کاربردی تری صورت گیرد.

در همین زمینه محمود دادگو رئیس شورا نیز تاکید کرد: پیشنهادات در مورد تغییر اساسنامه مرکز پژوهش ها باید تا یک هفته آینده ارائه دهند تا تصمیم گیری لازم اتخاذ شود.

در ادامه این جلسه بهنام محمودی، عضو شورای شهر کرج بر اهتمام بیشتر شهرداری نسبت به ۳ مصوبه که به آن توجه نشده تاکید کرد و گفت: ساخت سالن های ورزشی، تجلیل از قهرمانان و احداث زمین چمن در اراضی مصوب شده از این موارد محسوب می شود.

لایحه شهرداری برای تبدیل وضعیت هشت نفر از بانوان سرپرست خانوار در شهرداری کرج نیز مورد تصویب قرار نگرفت.