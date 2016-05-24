به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی خبر واصله مبنی بر اینكه فردی با تصرف اراضی ملی اطراف خرم آباد، اقدام به احداث باغ و بنا كرده است، پرونده در دستور كار كارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و احراز صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی، پلیس به همراه نماینده منابع طبیعی استان، در محل حضور پیدا کرد كه مشخص شد فرد متخلف با تخریب اشجار و تصرف مقدار پنج هزار متر مربع از اراضی منطقه اقدام به احداث ساختمان مسكونی و باغ میوه كرده است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح كرد: در نهایت فرد متخلف دستگیر و در بازجویی های به عمل آمده به جرم ارتكابی خود مبنی بر تصرف اراضی ملی، معترف شد.

سرهنگ احمدی تبار گفت: با دستور مقام قضائی حكم خلع ید و رفع تصرف از اراضی مذكور صادر و اجرا شد.

وی در ادامه به شهروندان توصیه كرد: با توجه به اینكه اراضی ملی متعلق به بیت المال است لذا در صورت مشاهده هر گونه تصرف و مالكیت غیر قانونی سریعا موضوع را با پلیس در میان بگذارند.