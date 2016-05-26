موزه شهر جهانی شوش نیازمند توجه ویژه است

قاسم منصور آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخیرا اعلام شد که موزه شوش در روز جهانی موزه ها مورد تجلیل قرار گرفت اما معیار این انتخاب مشخص نشده است.

وی توضیح داد: مطلع شدیم که سیستم دوربین مداربسته این موزه خراب و نیاز به تعمیر دارد. همچنین نبود سیستم اطفای حریق از جمله مشکلات این موزه است. البته این گفته ها به این معنا نیست که اتفاق خوبی تا کنون در موزه رخ نداده اما انتظار از موزه ای که در شهری جهانی واقع شده بی درنگ انتظارات مردم و گردشگران داخلی و خارجی را بالاتر برده است.

این فعال میراث فرهنگی استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه شوش اخیرا به ثبت جهانی رسیده اما حتی اتیکت‌های آثار، خصوصا در باغ موزه هماهنگ یا استاندارد نیستند و متن‌های انگلیسی نیز مشکل دارد. همچنین برخی آثار، اتیکت های دو زبانه ندارند.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های فعالان میراث فرهنگی این است که از دهه ۸۰ تا حالا هیچ فضایی به موزه اضافه نشده همچنین شی شاخصی نیز در کلکسیون موزه قرار نگرفته است.

آل کثیر با بیان اینکه شوش شهر جهانی شده است و می توان از این ظرفیت به شکل ویژه ای بهره برد گفت: یادمان نرود مهم ترين دليلی كه تاكنون كشورهای ديگر تمایلی به موافقت برای آوردن اشيای باستاني شان به ايران ندارند، نبود يک سالن استاندارد از نظر حفاظتی، نور و رطوبت است. به علت استاندارد نبودن موزه های ايران متاسفانه تاکنون تعامل چشمگیری میان موزه های جهان با موزه های کشور ازجمله شوش صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: البته گفته می شود برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند بسیار هزینه بر باشد اما نمونه هایی از تجربیات کشورهای دیگر همچون مكزيک يا بوسنی وجود دارد که با کمترین هزینه این کار را انجام دادند. همچنین طبق مستندات در مجموع ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد حاصل از اين نمايشگاه ها به خزانه ملی و بخشی هم به سازمان ميراث فرهنگی داده شده است.

این دوستدار میراث فرهنگی ادامه داد: اگر شوش شرايطی را همانند ديگر كشورها فراهم كند، می تواند نمايشگاه هايی از آثار ديگر كشورها نيز داشته باشد.

این دوستدار میراث فرهنگی در پایان عنوان کرد: متاسفانه مسئولان ما خصوصا شهرستان شوش برای مسائلی كه دربرگيرنده علاقه جامعه است مانند فوتبال یا جشن های خیابانی و... حاضر به صرف هزينه های زيادی هستند اما چنين علاقه ای در مورد نمايشگاه های خارجي در حال حاضر در کشور و شهرستان وجود ندارد.