روابط عمومی های گلستان به دانش روز مجهز شوند

به گزارش خبرنگارمهر، حسن صادقلو ظهر سه شنبه در ششمین همایش روابط عمومی های استان گلستان که با حضور رئیس روابط عمومی های دستگاه های اجرایی سراسر استان در گرگان برگزار شد، گفت: روابط عمومی یک حوزه نظری دارد که اگر در نرم افزار مسئله کم بیاوریم نمی توانیم اقدام و عمل را شکوفا کنیم.

صادقلو با بیان اینکه روابط عمومی یک بنیان گذاری الهی دارد، افزود: ارتباط یک تقدیر و سنت الهی است و در درون انسان بحث ارتباط نهاده شده است.

وی تصریح کرد: افق مدیران باید در نگاه به روابط عمومی تغییر کند و من می خواهم رابطی برای غییر افق بین روابط عمومی ها و مدیران باشم.

استاندار گلستان با بیان اینکه باید نسبت روابط عمومی با اقتصاد مقاومتی مشخص شود، گفت: اقتصاد مقاومتی مطالبه مردم، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشور است و باید در جزوه ای نسبت روابط عمومی با اقتصاد مقاومتی مشخص شود و به دست من برسد.

صادقلو افزود: برداشت من این است که روابط عمومی ها به شکل سنتی عمل می کنند که باید از این روش خارج شوند و به دانش روز حرفه کاری خود و دنیا مسلط باشند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها باید خود اثباتی کنند تا دستگاه احساس نیاز کند، گفت: روابط عمومی ها سعی کنند به وظایف دستگاه خود مسلط باشند.

استاندار گلستان بیان کرد: روابط عمومی نیاز به بارش فکری دارد و مرکز این بارش فکری باید مطابق با دانش روز باشد.

حسن صادقلو به برگزاری جشنواره روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: به نظر من این جشنواره باید برگزار شود و ارزیابی اساسی در آن انجام شود.

صاقلو با بیان اینکه یکی از شاخص های ارزیابی روابط عمومی ها محسوس کردن اقدامات و جمع بندی اقدامات است، گفت: دو هفته فرصت دارید ۱۰ اقدام اساسی انجام شده و یا در حال انجام دستگاه خود را در نظر بگیرید؛ بهتر است پنج اقدام انجام شده و پنج اقدام در شرف انجام را در نظر بگیرید و به حوزه روابط عمومی استانداری ارسال کنید.

وی افزود: روابط عمومی باید ضریب نفوذ خود را افزایش دهد چرا که سریع ترین محور ارتباطی شما هستید.

استاندار گلستان تصریح کرد: یکی از نقش های روابط عمومی خود آلارمی ایجاد کردن برای مسئولان است و زمانی می توانید حرفی برای گفتن داشته باشید که یک سرو گردن خود را بالاتر حس کنید.

وی اظهار کرد: نقد روابط عمومی از دستگاه باید در درون باشد و در بیرون از دستگاه فقط هماهنگی مشاهده شود.

صادقلو افزود: روابط عمومی زبان شیوای هر دستگاهی است و یکی از ویژگی های شیوایی هم خوب حرف زدن است و هم حرف خوب زدن است.