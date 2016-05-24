حجت‌الاسلام عباس كُمساری در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه جشنواره روح‌الله از سوم خرادماه و هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر به میزبانی اصفهان آغاز شده است، اظهار داشت: در طول سه روز برگزاری جشنواره فیلم روح‌الله، ۱۳ مركز استانی نیز به اكران فیلم‌های این جشنواره می‌پردازند.

وی افزود: افتتاحیه این جشنواره روز گذشته با حضور و استقبال تعداد زیادی از هنرمندان سراسر كشور برگزار شد و در این مراسم به مناسبت آزادسازی خرمشهر، از یك شهید شاخص هنرمند در عملیات بیت‌المقدس (شهید مجید تیغ‌ساز) تجلیل به عمل آمد.

دبیر جشنواره فیلم روح‌الله با اشاره به اینكه صبح امروز نشستی با حضور احمدرضا درویش كارگران فیلم‌های دفاع مقدس داشتیم و درباره زندگی و سیره امام خمینی (ره) مطالبی مطرح شد، گفت: اكران فیلم‌های جشنواره روح‌الله امشب به پایان می‌رسد و فردا از ساعت ۱۷ اختتامیه جشنواره را با حضور مدیران فرهنگی كشور و استان و هنرمندان برجسته حوزه سینما در سالن اهل‌البیت (ع) شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: اساتید برجسته سینما مانند ابراهیم حاتمی كیا، احمدرضا درویش، كمال تبریزی، مریلا زارعی، فرشته طائرپور و غیره از مهمانان این جشنواره هستند كه در مراسم اختتامیه حضور دارند.

كمساری با بیان اینكه یك هزار و ۱۱۴ اثر به جشنواره فرستاه شده است، ابراز داشت: ۱۰۰ اثر منتخب توسط هیئت انتخاب برگزیده شده است كه از این تعداد ۱۶ اثر به عنوان برتر در اختتامیه این جشنواره معرفی می‌شوند.

وی اضافه كرد: موضوع فیلم‌های كوتاه یك تا سه دقیقه‌ای این جشنواره در ارتباط با امام خمینی (ره) و اندیشه ایشان است.

دبیر جشنواره فیلم كوتاه روح‌الله تاكید كرد: روز گذشته فیلم «ایران سرزمین خورشید» ساخته دو فیلمساز روسی به نام های «ولادیمیر اروفیف» و «آناتولی گولوونیا» كه در سفر سال ۱۹۲۸ گروهی از هنرمندان اتحاد جماهیر شوروری به ایران ساخته شده است پس از افتتاحیه به نمایش در آمد كه بخش زیادی از این فیلم به شهر اصفهان و بناهای تاریخی آن اختصاص دارد.