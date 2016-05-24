مرکز میراث ناملموس تهران دارای نشان دائمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو سومین نشست عادی شورای حکام را از روز هشتم تا دهم خرداد ماه در تهران برگزار می کند.

قرار بود این نشست در استان یزد برگزار و پیش از برگزاری آن نیز یک نشست خبری پیرامون این نشست برگزار شود اما فوت مادر رئیس سازمان میراث فرهنگی و عدم حضور نماینده یونسکو در این برنامه، موجب شد تا برگزاری این برنامه ها به تعویق بیفتد تا اینکه قرار شد تا نشست شورای حکام روزهای آتی در هتل لاله تهران برگزار شود.

به این ترتیب در روز هشتم خرداد ماه، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و رئیس شورای حکام میراث ناملموس تهران و خانم استرکیش لاروش رئیس دفتر منطقه ای و نماینده یونسکو در تهران صحبت خواهند کرد همچنین در همان روز اول گزارش سال ۲۰۱۵ نیز ارائه خواهد شد.

نشان دائم مرکز میراث ناملموس تهران نیز در همین برنامه به تصویب می رسد و اصلاحیه توافق نامه تاسیس مرکز به منظور پاسخگویی به حضور برابر گروههای منتخب در شورای حکام مرکز تصویب می شود. اعضای متخصص شورای حکام هم برای سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ انتخاب می شوند.

در روز نهم خرداد ماه نیز برنامه کاری ۲۰۱۶ مزکز مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد همچنین نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو به منظور برنامه ریزی فعالیت های آتی مرکز سخنرانی کرده و مطالب، تاریخ و مکان برگزاری نشست عادی و فوق العاده بعدی شورای حکام تصویب می شود. در این روز مشاور رئیس مرکز میراث ناملموس و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران سخنرانی می کنند.

پس از آن در شامگاه روز نهم خرداد مراسم رونمایی از نشان دائمی مرکز با حضور سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان سفارتخانه های مقیم از ساعت ۱۹تا ۲۱ در کاخ گلستان برگزار خواهد شد.