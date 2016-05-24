۳۵۶۰واحد مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، نوید موسوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات مسکن مهر شهرک بلکو افزود: پنج هزار و ۲۴۰ واحد مسکن مهر در این استان احداث شده که از این تعداد یکهزار و ۶۸۰ واحد به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: تکمیل مسکن مهر در استان نیازمند تامین اعتبار است و مشکلات مسکن مهر این استان اغلب مشکلاتی هستند که در سراسر کشور وجود دارد.
موسوی اظهار داشت: افزایش قیمتها یکی از مهمترین مشکلات مسکن مهر است که به ازای هر واحد مسکن، پنج میلیون تومان هزینه آمادهسازی و محوطهسازی و پنج میلیون تومان افزایش وام وجود دارد.
وی با بیان اینکه پروژههای مسکن مهر استان پیشرفت ۸۵ درصدی دارد، گفت: در پروژه مسکن مهر دو نوع قرارداد دو جانبه و سه جانبه وجود دارد که پروژه مسکن مهر بلکو قرارداد دو جانبه دارد که این قرارداد بین متقاضیان و سازمان همیاری شهرداریهای استان منعقد شده است.
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