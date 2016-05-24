  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

معاون مسکن و راه و شهرسازی استان:

۳۵۶۰واحد مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل نشده است

۳۵۶۰واحد مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل نشده است

یاسوج - معاون مسکن و راه و شهرسازی کهگیلویه‌ و بویراحمد گفت: سه هزار و ۵۶۰ واحد مسکن مهر در استان تکمیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نوید موسوی  پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات مسکن مهر شهرک بلکو افزود: پنج هزار و ۲۴۰ واحد مسکن مهر در این استان احداث شده که از این تعداد یکهزار و ۶۸۰ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد: تکمیل مسکن مهر در استان نیازمند تامین اعتبار است و مشکلات مسکن مهر این استان اغلب مشکلاتی هستند که در سراسر کشور وجود دارد.

موسوی اظهار داشت: افزایش قیمتها یکی از مهمترین مشکلات مسکن مهر است که به ازای هر واحد مسکن، پنج میلیون تومان هزینه آماده‌سازی و محوطه‌سازی و پنج میلیون تومان افزایش وام وجود دارد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های مسکن مهر استان پیشرفت ۸۵ درصدی دارد، گفت: در پروژه مسکن مهر دو نوع قرارداد دو جانبه و سه جانبه وجود دارد که پروژه مسکن مهر بلکو قرارداد دو جانبه دارد که این قرارداد بین متقاضیان و سازمان همیاری شهرداری‌های استان منعقد شده است.

کد مطلب 3666865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها