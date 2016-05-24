به گزارش خبرنگار مهر، ولیاله افخمیراد گفت: با توجه به مناسبات اقتصادی بین ایران و چین و اجرای دهها پروژه توسط شرکتهای چینی در ایران و شناخت تجار ایرانی و چینی از یکدیگر، چین همچنان شریک اول تجاری ایران است. البته ما دوستان خود را که در روزهای سخت در کنار ما بودند فراموش نمیکنیم و امیدوارم در روزهای خوب هرچه بیشتر با هم ارتباط و همکاری داشته باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای حفظ این موقعیت سه کار عمده همچون ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی به منظور کاهش هزینههای نقل و انتقال پول، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات چینی و سرمایهگذاری مشترک و همکاری بانکی باید انجام داد. در این میان، ایران و چین میتوانند برای توسعه صادرات در زنجیره تولید کالا همکاری کنند. ما این آمادگی را داریم که بخشی از توان تولید شرکتهای ایرانی را به منظور صادرات به دیگر کشورها برای تولید برندهای چینی اختصاص دهیم. با این همکاری دیگر شرکتهای چینی برای توسعه بازار نیاز به سرمایهگذاری مجدد و تحمل ریسک ندارند.
وی تصریح کرد: استقبال شرکتهای ایرانی از این نشست نشاندهنده وجود ظرفیت زیاد همکاری است. ما شرکتهای قدرتمند و صاحب تکنیک زیادی داریم. شرکتهای ایرانی این قابلیت را دارند که با ادغام در زنجیره ارزش شرکتهای چینی به توان رقابتپذیری محصولات تولیدی شرکتهای چینی کمک کنند.
افخمیراد گفت: علاوه بر تهران ما در استانهای مختلف ظرفیتهای اقتصادی و تجاری بسیار خوبی داریم. امروز ایران و چین همکاریهای فیمابین را نه فقط در حوزههای تجاری بلکه در حوزههای تولید صنعتی، نفتوگاز، پتروشیمی، معدن، راه، راهآهن، پروژههای زیربنایی، همکاریهای علمی، فرهنگی و بسیاری از حوزههای دیگر توسعه میدهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ایران به عنوان بزرگترین منبع انرژی نفت و گاز جهان میتواند امنیت تأمین انرژی مورد نیاز چین را برآورده کند و به عنوان یک پایگاه با ثبات در منطقه نقش مرکزی در جذب سرمایهگذاری صادراتی چین داشته باشد. در این میان میتوان زمینهای را فراهم کرد که محصولات چینی در ایران تولید و به بازارهای جهانی و منطقهای صادر شوند. وجود روابط دوستان دیرینه بین ایران و چین، منابع طبیعی و معدنی بسیار غنی، نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآمد، مقررات حمایت از سرمایهگذاری، محیط سیاسی با ثبات و همچنین تجربه و ارتباطات شرکتهای چینی در بازار ایران میتواند منجر به گسترش روابط شود.
وی با اشاره به سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران و امضا ۱۷ سند همکاری از جمله سند تقویت همکاریهای صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری و سند همکاری در توسعه جاده ابریشم، گفت: باید شاهد تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.
افخمیراد اظهار داشت: در سال ۲۰۱۴ شاهد رکوردزنی روابط بین دو کشور بودیم و تجارت متقابل به ۵۲ میلیارد دلار رسید؛ در سال ۲۰۱۵ شاهد افزایش حجم مبادلات بین دو کشور بودیم ولی با توجه به افت ۵۰ درصدی قیمت نفت و کاهش قیمت فرآوردهها و مشتقات آن، ارزش مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ تا ۵/۳۴ درصد کاهش داشت.
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