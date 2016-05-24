«کمپ ترک گناه؛ گناه شناسی و گناه گریزی از منظر اخلاقی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کمپ ترک گناه» گناه شناسی و گناه گریزی از منظر اخلاقی درصدد است تا واژه ها و عبارات مرتبط با گناه که کاربردهای زیادی در ادبیات دینی ما دارد را از یکدیگر تمیز داده و طبق آیات موجود در قرآن کریم، انعکاس وسیع این واژه را مشخص و دامنه آن را نمایان سازد.

انسان گاهی کم کم به چیزی مثل گناه عادت می کند. باید گناه را شناخت، پیامدهایش را در نظر گرفت و راهی برای ترک آن یافت. «کمپ ترک گناه» گناه شناسی و گناه گریزی از منظر اخلاقی، درصدد است تا این مسیر را مشخص کند و انسان را در این راه کمک نماید.

این پژوهش، نتيجه تلاش علمي محقق ارجمندفرج الله هدایت نیاگنجی است که در گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش های جوان سامان يافته؛ و به تازگی توسط انتشارات کانون اندیشه جوان پژوهشگاه منتشر شده است و از پنج گفتار، به شرح زیر تشکیل شده است.

گفتار اول: مفهوم شناسی گناه

گفتار دوم: گونه شناسی گناه

گفتار سوم: علت شناسی گناه

گفتار چهارم: پیامد شناسی گناه

گفتار پنجم: روش شناسی گریز از گناه

هدایت نیادر بخشی از مقدمه کتاب خود چنین می نویسد:

توجه خاص به مسئله گناه و مباحث مربوط به آن در قرآن، احادیث و ادعیه‌ مأثوره، نشان ‌دهنده اهتمام شریعت مقدس اسلام به عصمت انسان‌ ها و طهارت و تکامل معنوی آنهاست. اصولاً فلسفه‌ بعثت انبیای الهی، خارج‌کردن بشر از تاریکی به سوی نور و تسهیل سیر تکامل معنوی آنان در جهت قرب الهی بوده است. گناه، به‌حقیقت، تاریکی است و انسان را از خداوند و رحمت گسترده‌ اش دور می‌کند و به تاریکی‌ ها می‌ کشاند.

توجه به ماهیت واقعی گناه و نقش آن در بازدارندگی بشر از تکامل معنوی، انسان دوراندیش را وامی‌ دارد گناه و اقسام آن را بشناسد. ازآنجا‌که طبیعت لذت‌ جوی انسان به گناه و لذت‌ های گذرای آن گرایش دارد و از درک لذت وصل به خدای سبحان غافل است، نظام تربیتی اسلام کوشیده است آثار دنیوی و عواقب اخروی گناه را تشریح و راه‌ های گریز از آن را معرفی کند تا شاید انسان، متنبّه و آگاه شود؛ برای نمونه در قسمتی از آیه چهارده سوره مبارکه نساء می‌ خوانیم: «هركس از خدا و پيامبر او نافرماني كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد، او را در آتشي درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براي او عذابي خفّت‌آور است».

نیز مطابق بعضی روایات، هر شب و روز منادی از جانب خدای متعال ندا می‌ دهد که ای بندگان خدا! خدایتان را نافرمانی نکنید، پس اگر نبودند چهارپایانی که در چراگاه ‌ها هستند و کودکانی که در آغوش مادرانشان شیر می ‌خورند و پیرانی که بر سجاده‌ های خود در حال رکوع‌ اند، هرآینه بر شما عذاب نازل می ‌شد.

کتاب «کمپ ترک گناه» گناه شناسی و گناه گریزی از منظر اخلاقی اثر فرج الله هدایت نیاگنجی، با قيمت ۱۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

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