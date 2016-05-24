به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سبزعلی ظهر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران استان ایلام با موضوع راهکارها و تدابیر لازم برای مقابله با آتش‌سوزی در سطح جنگل‌های استان در استانداری ایلام اظهار داشت: یگان حفاظت منابع طبیعی کشور از سال ۸۷ و به مدت ۹ سال است که فعالیت خود را در سازمان جنگلها و مراتع کشور آغاز کرده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع کشور ادامه داد: استان ایلام یک استان جنگلی و دارای درختان ارزشمند بلوط است و صعب العبور بودن و پراکندگی جنگل های استان ایجاب می کند که بالگرد آب پاش و دیگر لوازم اطفاحریق در این استان مستقر شود.

سرهنگ سبزعلی ادامه داد: فرهنگسازی و تلاش در راستای پیشگیری از وقوع آتش سوزی های احتمالی مهمترین اقدامی است که می تواند در کاهش تخریب جنگل ثمر بخش باشد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع کشور نگاه دولت را برای مقاله با حریق کار ساز ندانست و گفت: هدف گذاری ما بهره گیری از توان مردمی و تشکلهای مردم نهاد در کنار توانمندی های دولت است و تنها در این صورت می توان در برابر آتش سوزی موفق عمل کرد.