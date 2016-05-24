به گزارش خبرنگار مهر، حسين محمودی ظهر سه شنبه در نشست مشترک هیات های تجاری اقتصادی استان خراسان رضوی با هيئت تركيه كه در سالن جلسات هتل هما برگزارشد، با بيان اينكه هیچ محدودیتی در سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت مشترک و مستقل در این استان وجود ندارد، اظهار كرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمادگی کامل جهت ایجاد میز مشترک در اتاق طرابوزان و اتاق مشهد را دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به بالا بودن توان بخش خصوصی در زمينه صادرات افزود: باتوجه به اينكه اکثر مرزها در اين دوره باز شده، فعالان بخش خصوصی می توانند از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را ببرند.

وی تأکید کرد: تولید کنندگان ما باید با استفاده از این تجربه ها، توان خود را به سایر کشورهای همسایه نیز منتقل کنند.

حسین محمودی خراسانی در ادامه با اشاره به موقعیت استراتژی استان خراسان رضوی در کشور و جهان اظهار کرد: خراسان رضوی به عنوان یکی از مهمترین استان های کشور در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری ظرفیت بالایی در بخش صادرات با کشورهای همسایه دارد.

وی ادامه تصریح کرد:در بخش صنعت ۶ هزار واحد تولیدی در بخش های مختلف از جمله برق و الکترونیک، تولید مصالح ساختمانی، نساجی، صنایع شیمیایی، تولید مواد غذایی، لوازم و قطعات خودرو فعال می باشند.

به دنبال افزايش فعاليت هاي اقتصادي هستيم

در ادامه نيز احمد حمدی گردوغان، سرکنسول ترکیه در مشهد با بیان اینکه اين هیات کنونی نخستین هیات بزرگ ترکیه ای است که بعد از تحولات اخیر به مشهد سفر کرده است، افزود: کشور ایران و ترکیه دارای مشترکات زیادی هستند و ما در جهت تعامل با ایران مخصوصا خراسان و مشهد تمام تلاش خود را انجام می دهیم.

وی افزود: ایران و ترکیه به دلیل اشتراکات فرهنگی، دینی و قومیتی که دارند در سطح خوبی از ارتباطات به سر می برند و در دو ماه اخیر هیئت های بزرگی به مشهد داشتیم.

سرکنسول ترکیه در مشهد گفت:هدف اصلی این سفر فراهم کردن زمینه فعالیت مشترک اقتصادی است.

گردوغان ادامه داد: اعضای هیات کنونی ترکیه در حوزه مصالح ساختمانی، ساخت و ساز، رنگها، عایقها، در و پنچره PVC، لوازم خانگی و برقی، ساخت ماشین آلات، تجهیزات هتلی و صنعتی، شوینده، مواد غذایی و حوزه گردشگری فعال و مایل به توسعه همکاریهای مشترک هستند.

در ادامه این نشست میزهای کاری در بخشهای مختلف بین فعالان اقتصادی دو طرف تشکیل شد تا زمینه های همکاری ها بررسی شود.