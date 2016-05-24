به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان قم در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم اظهار داشت: تکلیف سید علی بابامیری به عنوان رئیس جدید هیئت وزنه برداری قم سنگین و ویژه است و وی مورد اعتماد قرار گرفته و باید پاسخ این اعتماد داده شود.
وی افزود: من در سال ۱۳۶۰ در ورزشگاه جهان پهلوان تختی، وزنه برداری را شروع کردم اما پس از یک سال جذب کاراته شدم و توفیق نداشتم که در آن زمان در وزنه برداری بمانم اما وزنه برداری از گذشته نام آوران قابل توجهی را به ورزش قم معرفی کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: بحث فرهنگی و اخلاق مداری باید در رأس کار هیئتهای ورزشی قرار گیرد زیرا همه ما در حال زحمت و تلاش هستیم که اخلاق اسلامی و دینی را در جوانان و نوجوانان شاخص کنیم و با توجه به تهدیدات بیگانگان برای کشور ما، باید در زمینه توسعه اخلاق به طور ویژه برنامه ریزی کنیم.
عابدی بیان داشت: نقش جامعه ورزش در این زمینه حساستر است و اهالی ورزش باید در حیطه گسترش اخلاق مداری، مباحث اخلاقی را با وسواس بیشتری دنبال کنند و اثری که هیئتهای ورزشی از طریق باشگاهها و مربیان بر ورزشکاران جوان دارند خود را در متن جامعه نشان میدهد.
وی عنوان کرد: علاوه بر ضرورت حرکت در مسیر توسعه نگاه اخلاقی و پهلوانی به ورزش، قهرمان پروری نیز یکی از سیاستهای ذاتی ورزش قم است و استعدادهای خوبی در این حوزه در قم داریم اما تعداد باشگاههای ورزشی در قم هنوز رضایت بخش نیست و در وزنه برداری نیز فرهنگ سازی خانوادهها در زمینه حضورفرزندان در رشته وزنه برداری اهمیت زیادی دارد و نیاز است که خانوادهها با وزنه برداری و شرایط آن آشنا شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: ریاست هیئتهای ورزشی نباید منتظر جذب منابع مالی از اداره کل باشند و این را از روسای هیئتهای ورزشی نمیپذیریم که به دلیل کمبود منابع و اعتبارات از برگزاری مسابقات استانی و اعزام به مسابقات کشوری خودداری کنند چرا که آنها باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنند و نباید تنها چشم به اعتبارات دولتی نداشته باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان قم:
هیئتهای ورزشی قم باید به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشند
قم - مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: چشم هیئتهای ورزشی نباید به بودجه اداره کل ورزش و جوانان باشد و باید هیئتها باید به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان قم در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم اظهار داشت: تکلیف سید علی بابامیری به عنوان رئیس جدید هیئت وزنه برداری قم سنگین و ویژه است و وی مورد اعتماد قرار گرفته و باید پاسخ این اعتماد داده شود.
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