به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان قم در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم اظهار داشت: تکلیف سید علی بابامیری به عنوان رئیس جدید هیئت وزنه برداری قم سنگین و ویژه است و وی مورد اعتماد قرار گرفته و باید پاسخ این اعتماد داده شود.



وی افزود: من در سال ۱۳۶۰ در ورزشگاه جهان پهلوان تختی، وزنه برداری را شروع کردم اما پس از یک سال جذب کاراته شدم و توفیق نداشتم که در آن زمان در وزنه برداری بمانم اما وزنه برداری از گذشته نام آوران قابل توجهی را به ورزش قم معرفی کرده است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: بحث فرهنگی و اخلاق مداری باید در رأس کار هیئت‌های ورزشی قرار گیرد زیرا همه ما در حال زحمت و تلاش هستیم که اخلاق اسلامی و دینی را در جوانان و نوجوانان شاخص کنیم و با توجه به تهدیدات بیگانگان برای کشور ما، باید در زمینه توسعه اخلاق به طور ویژه برنامه ریزی کنیم.



عابدی بیان داشت: نقش جامعه ورزش در این زمینه حساس‌تر است و اهالی ورزش باید در حیطه گسترش اخلاق مداری، مباحث اخلاقی را با وسواس بیشتری دنبال کنند و اثری که هیئت‌های ورزشی از طریق باشگاه‌ها و مربیان بر ورزشکاران جوان دارند خود را در متن جامعه نشان می‌دهد.



وی عنوان کرد: علاوه بر ضرورت حرکت در مسیر توسعه نگاه اخلاقی و پهلوانی به ورزش، قهرمان پروری نیز یکی از سیاست‌های ذاتی ورزش قم است و استعدادهای خوبی در این حوزه در قم داریم اما تعداد باشگاه‌های ورزشی در قم هنوز رضایت بخش نیست و در وزنه برداری نیز فرهنگ سازی خانواده‌ها در زمینه حضورفرزندان در رشته وزنه برداری اهمیت زیادی دارد و نیاز است که خانواده‌ها با وزنه برداری و شرایط آن آشنا شوند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: ریاست هیئت‌های ورزشی نباید منتظر جذب منابع مالی از اداره کل باشند و این را از روسای هیئت‌های ورزشی نمی‌پذیریم که به دلیل کمبود منابع و اعتبارات از برگزاری مسابقات استانی و اعزام به مسابقات کشوری خودداری کنند چرا که آن‌ها باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند و نباید تنها چشم به اعتبارات دولتی نداشته باشند.