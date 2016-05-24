بودجه معاونت هنری افزایش یافته است/ ساماندهی اهدای درجه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس کمیته های تخصصی امور هنری سه شنبه ۴ خرداد ماه با حضور علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان عرصه های مختلف در فرهنگسرای نیاوران برگزارشد.

علی مرادخانی در این جلسه که با حضور نماینده سازمان مدیریت، سخنگوی دولت، مدیرکل دفتر موسیقی، تجسمی، نمایشی و اعضای کمیته های هنری برگزار شد، ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده در کمیته های ارزشیابی هنرمندان بیان کرد: جلسات کمیته های تخصصی طی دو سال گذشته در دولت یازدهم برگزار شده که بر این اساس سه جلسه از جلسات کمیته ارزشیابی با حضور همه کمیته های تخصصی برگزار شده است. در این جلسات فلسفه ارزش های هنری و اهدای درجه هنری به هنرمندان و همچنین موضوعات مختلف مورد نقد قرار می گیرد. به هر حال حضور نماینده سازمان مدیریت و دولت قطعا باعث می شود تصمیمات بهتری در آینده گرفت البته با همراهی هنرمندان کشور و کمک محمدباقر نوبخت و دولت محترم بودجه معاونت هنری افزایش یافته است.

وی با اشاره به مسائلی که هنرمندان و مسئولان کمیته ها هنری مطرح کردند، تصریح کرد: امیدواریم با خردجمعی به جمع بندی مناسبی دست پیدا کنیم. متاسفانه هم اکنون اعطای درجه هنری با اهداف اولیه ای که در نظر بوده فاصله گرفته است. از سویی دریافت این نشان هنری برای هنرمندان بسیار مهم است زیرا هنرمندانی هستند که با داشتن درجات علمی دانشگاهی، بازهم برای دریافت درجه هنری اقدام می کنند و این نشانه اهمیت درجه هنری نزد هنرمندان کشور است.

مرادخانی با بیان اینکه کمیته ها باید طبق دستور عمل سازمانی عمل کنند، گفت: هنرمندانی که در این کمیته عضو هستند شاهدان امین هستند. ما باید به این باور برسیم که طبق طراحی هایی که برای ارزشیابی و اعطای نشان درجه هنری برای هنرمندان برنامه ریزی شده است پیش برویم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این جلسه ضمن قدردانی از خدمات ایرج راد طی زمان حضورش به عنوان مدیر عامل خانه تئاتر احکام هنرمندان عضو در کمیته های تخصصی امور هنری را به هر یک از هنرمندان اهدا کرد.

ایرج راد، محمد عزیزی، شهرام ناظری، داود گنجه ای، محمدرضا درویشی، قباد شیوا، استاد شیرازی، شرفیان، بهروزغریب پور از جمله هنرمندانی بودند که در این جلسه حضور داشتند، این در حالی است که رئیس و اعضای کمیته ها ضمن بیان مشکلات دریافت درجه های هنری هنرمندان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.