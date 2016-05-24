اساتید آموزندگان عدالت واخلاق باشند/کارکرد موفق دانشگاه بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند اظهار کرد: امر آموزش کلاسیک در بیرجند با شهرهای تهران و تبریز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه جامعه‌ای که عالم در رأس آن باشد رستگار خواهد شد، افزود: علم نور است که اگر از زاویه مناسب تابیده شود فراسوی انسان را روشن می‌کند.

معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه اگر علم از زاویه درست آن تابیده نشود موجب اعجاب اکبر خواهد شد، گفت: علم باید در تعالی انسانی باشد.

وی ضمن تقدیر از حامیان دانشگاه بیرجند اظهار داشت: علم وجه ممیزه انسان از سایر مخلوقات نیز است.

قرائت پیام وزیر علوم و تحقیقات و فناوری : عملکرد دانشگاه بیرجند گواه کارکرد موفق آن است

در این جلسه پیام محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری نیز توسط معاون حقوقی وی قرائت شد که متن آن به شرح ذیل است:

«افتخار دارم به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند را به استادان، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان و مردم فرهیخته استان خراسان جنوبی تبریک بگویم.

دانشگاه بیرجند یکی از دانشگاه‌های پر سابقه این مرز و بوم و نگین آموزش عالی شرق کشور بوده که در طی 40 سال اخیر خدمات شایسته‌ای انجام داده است.

خدمات ارزنده دانشگاه بیرجند به عنوان نمونه‌ای از خدمات ارزنده نظام مقدس جمهوری اسلامی در توسعه آموزش عالی در منطقه کشور عزیزمان ایران ابعاد مختلفی داشته است که تربیت نیروی متخصص و کارآمد از آن جمله است.

نقش بی بدیل دانشگاه بیرجند در ارتقای فرهنگ عمومی، چرخش اقتصاد منطقه، قطب نگه داشت جمعیت در منطقه مرزی و توسعه پایدار منطقه انکار ناپذیر است.

شاخص‌هایی همچون نسبت دانشجو به شهروند، نرخ مشارکت عمومی در تصمیمات اجتماعی و انتخابات و رتبه امنیت عمومی گواهی برای کارکرد موفق است.

موفیقت فارغ التحصیلان این دانشگاه در راه یابی به مقاطع تحصیلی بالاتر و به خصوص در دانشگاه‌های تراز اول بیانگر بهره وری خوب آموزش عالی در دانشگاه بیرجند و استان خراسان جنوبی است.

اینک در فضای بین المللی موجود پس از برجام دانشگاه بیرجند با تکیه بر توانمندی‌های موجود و بهره گیری از اندیشه استادان، پژوهشگران و دانشجویان می‌تواند نقش مهمی در تکمیل چرخه تبدیل علم به ثروت و همچنین ارتقای مراودات علمی بین المللی به ویژه همکاری با کشورهای همسایه ایفا نماید و با اقدام و عمل زمینه‌های توسعه پایدار منطقه را بیش از پیش فراهم سازد.

به دانشگاهیان عزیز توصیه می‌کنم با استفاده از توان علمی نیروهای بومی و اقوام و دیگر توانمندی‌های منطقه در ایجاد فرهنگ مقاومت و اقتصاد دانش بنیان در جهت توسعه علمی کشور همت گمارند و زمینه احیای تمدن عظیم ایرانی اسلامی و تحقق آرمان‌های والای انقلاب را فراهم آورند.

از دانشجویان و دانش پژوهان می‌خواهم با استفاده از فضای مناسب و امکانات و اساتید فرهیخته در تداوم توسعه علمی کشور و استقلال آن نقش آفرینی کنند.

امیدوارم با استعانت از الطاف الهی بتوانیم گام‌های مؤثری در ارتقای جایگاه علمی ایران اسلامی برداریم و در آینده‌ای نزدیک شاهد قرارگرفتن ایران عزیز در میان کشورهای برتر جهان ازنظر علم و فناوری و مرجعیت علمی کشور در منطقه و جهان باشیم.»