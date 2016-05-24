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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

تا پایان سال آینده؛

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل – مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: تا پایان سال آینده بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل تولید خود را آغاز می‌کند.

علیرضا علیزاده بعدازظهر سه شنبه در بازدید از روند اجرایی توسعه نیروگاه تولید برق اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حال حاضر بخش گازی نیروگاه فعال است و تولید برق با هزار مگاوات انجام می‌شود.

وی افزود: در راستای تحقق سیاست افزایش راندمان نیروگاه‌ها و به ویژه توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی توسعه بخش بخار نیروگاه اردبیل به پیمانکار واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تأکید کرد: در صورتی که این بخش به مرحله تولید برسد، میزان تولید برق نیروگاه ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

علیزاده افزود: این افزایش در وضعیتی است که سوخت اضافی مصرف نمی‌شود و تولید برق از طریق حرارت خروجی گاز مصرفی انجام می‌شود.

وی با تأکید به اینکه عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا سال ۹۶ بتوان بخش بخار را به بهره‌برداری رساند.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در حال حاضر تولید برق استان سه برابر مصرف آن است و به لحاظ تأمین برق کمبودی نداریم.

 

کد مطلب 3666992
محمد میرزایی ناطق

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