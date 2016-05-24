علیرضا علیزاده بعدازظهر سه شنبه در بازدید از روند اجرایی توسعه نیروگاه تولید برق اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حال حاضر بخش گازی نیروگاه فعال است و تولید برق با هزار مگاوات انجام میشود.
وی افزود: در راستای تحقق سیاست افزایش راندمان نیروگاهها و به ویژه توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی توسعه بخش بخار نیروگاه اردبیل به پیمانکار واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تأکید کرد: در صورتی که این بخش به مرحله تولید برسد، میزان تولید برق نیروگاه ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
علیزاده افزود: این افزایش در وضعیتی است که سوخت اضافی مصرف نمیشود و تولید برق از طریق حرارت خروجی گاز مصرفی انجام میشود.
وی با تأکید به اینکه عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است، اضافه کرد: پیشبینی میکنیم تا سال ۹۶ بتوان بخش بخار را به بهرهبرداری رساند.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در حال حاضر تولید برق استان سه برابر مصرف آن است و به لحاظ تأمین برق کمبودی نداریم.
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