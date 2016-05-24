همایش بررسی نقش دانشجویان ایرانی در پیش برد روابط ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش « نقش دانشجویان ایرانی در گسترش روابط ایران و ترکیه » به همت دکتر یکتا سراج رئیس شورای آموزش عالی ترکیه (یوک) در تاریخ پنجشنبه مورخ 5 خرداد در محل سالن کنفرانس شورای آموزش عالی – بیلکنت شهر آنکارا برگزار خواهد شد .

در این مراسم دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و محمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکار حضور خواهند داشت

دکتر دریا اورس رئیس سازمان عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک ، دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، دکتر حسن ماندال عضو هیات اجرایی شورای آموزش عالی ترکیه، دکتر محمد رضا پور محمدی رئیس دانشگاه تبریز وخالق گورگون رئیس دانشگاه صنعتی گبزه ازجمله سخنرانان این همایش خو اهند نمود .