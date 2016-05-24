به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان سازمان ثبت احوال اظهار داشت: سازمان ثبت احوال نقش مهمی در برنامه‌ریزی دانش‌بنیان دارد و آمار این سازمان در برنامه‌ریزی‌ها تاثیر بسزایی دارد.

وی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه کارکنان ثبت احوال برای ارائه خدمات مناسب به مردم، خاطرنشان کرد: در صورتی که آمار مناسبی از سوی سازمان ثبت احوال ارائه نشود، برنامه‌ریزی‌ها با مشکلاتی روبرو خواهد بود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به رضایت‌مندی مردمی از عملکرد مطلوب سازمان ثبت احوال، بیان کرد: با تلاش مجموعه کارکنان و مدیران این نهاد شاهد ارائه خدمات مطلوبی در نقاط مختلف کشور هستیم.

وی خواستار درج احادیث اخلاقی و آیاتی قرآن بر روی اسناد هویتی شد و اضافه کرد: آمار ثبت احوال نقش بسیار مهمی در تدوین بانک اطلاعاتی حوزه‌های مختلف دارند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه فضای مدیریت جمعیتی نیازمند شناخت و آمار جمعیتی است، افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید به صورتی باشد که اسناد هویتی دچار تغییرات نشوند.

وی بر لزوم توجه به آیین نگارش زبان فارسی در ثبت اطلاعات هویتی تاکید کرد و ادامه داد: ابطال اسناد هویتی پس از مرگ افراد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت بالای استفاده از روش‌های نوین در ارائه خدمات به مردم، گفت: توسعه تجهیزات الکترونیک در سازمان ثبت‌احوال ضروری است.