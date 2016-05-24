به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) پیش از ظهر سه شنبه در سالن معاونت عمرانی استانداری البرز برگزار شد و دستگاه های اجرایی، وظایف و اقدامات در دستور کار خود را تشریح کردند.

حسن مدیرروستا، معاون خدمات شهر شهرداری کرج از اختصاص ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای برگزاری سالگرد ارتحال امام (ره) و جابجایی زائران خبر داد و اظهار کرد: سیاه پوش کردن شهر و استفاده از بیلبوردهای سپاه جزو اقداماتی است که برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج آمادگی لازم را برای این ایام دارد، افزود: عملیات ویژه با امکانات خاص برای پارکینگ و دپو اتوبوس ها در نظر گرفته شده است.

در ادامه این جلسه؛ ابوالفضل باقرنیا، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز ضمن انتقاد از عدم تخصیص اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به این اداره کل، تصریح کرد: برخی شهرستان ها بیش از یک‌سال است که اعتباری دریافت نکرده اند.

وی بیان کرد: در همین راستا اگر حادثه ای ایجاد شود، نمی توانیم خدمات رسانی به موقع انجام دهیم، چراکه با کمبود بودجه مواجه ایم و این در حالی است که کارمندان اداره کل راه و شهرسازی البرز پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.

احسان نصیری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز از اعزام یک امدادگر با کیف امداد در اتوبوس زائران خبر داد و گفت: پایگاه های امدادی در دو مسیر کرج - قزوین و کرج - چالوس ایجاد می شود و معاونت جوانان جمعیت هلال احمر نیز فعالیت های فرهگی لازم را در این ایام انجام می دهد.

استقرار ۳۵ امدادخودرو و ۵ دستگاه جرثقیل برای بازگشایی محورهای مواصلاتی استان، استقرار ۴۴ دستگاه آمبولانس برای مراکز عبوری استان و آمادگی شبکه بهداشت و سایر دستگاه ها از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان اعلام شد؛ استان البرز میزبان ۳۵ هزار زائر مهمان از دیگر استان ها و ۲۵ هزار زائر البرزی در ایام ارتحال امام خمینی (ره) است.