«کریستیانو رونالدو» مصدوم شد/ احتمال غیبت در فینال لیگ قهرمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید روز شنبه در دیدار پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سن سیرو با اتلتیکومادرید دیدار خواهد کرد.

کریستیانو رونالدو در تمرین امروز رئال مادرید در برخورد با دنی کارواخال دچار آسیب دیدگی شده است. این بازیکن از قبل هم دچار مصدومیت بود و در بازی با دپورتیوو لاکرونا در آخرین بازی لالیگا، مجبور به ترک زمین شد.

وی از بازی با ویارئال در ماه گذشته دچار آسیب دیدگی شده بود. این بازیکن در تمرین تیم فوتبال رئال مادرید و در برخورد با کارواخال و کیکو کاسیا از ناحیه ران چپ دچار آسیب دیدگی شده است.

باید دید آیا کادر پزشکی رئال می تواند این بازیکن کلیدی را به بازی برساند یا نه.