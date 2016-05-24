علوم دانشگاهی باید با امور دینی و قرآنی هماهنگ باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از مسئولان دانشگاه پیام نور استان قزوین بیان کرد: در استان قزوین حدود۱۵۰ هزار دانشجو و دانشگاهی فعالیت میکنند که این تعداد بسیار قابل توجه است دو این ظرفیت می تواند در کاهش معضلات اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.
وی افزود: رشد چشمگیر برخی از مشکلات و اسیب ها بیانگر آن است که ما در دانشگاهها درسی را نمیخوانیم که در خانه، زندگی، صنعت، کشاورزی و اقتصاد ما کاربرد داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: باید علومی که در دانشگاهها تدریس میشود با علمی که در نگاه قرآن کریم و ائمه اطهار (ع) تعریف شده، هماهنگ باشند و اگر این موضوع رعایت شود شاهد بهبود وضعیت اقتصادی، اخلاقی جامعه خواهیم بود.
وی یادآورشد:به گفته امام صادق (ع) علم نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد قرار میدهد لذا باید تلاش شود در دانشگاهها این فضا ایجاد شده و مسیر علم آموزی جهت دار شود.
عابدینی گفت: البته این موضوع به معنای تعطیل شدن رشتههای مختلف، تخصصهای گوناگون و گرایشهای متنوع نیست، بلکه به معنای هدفمند کردن کارهاست.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با تشریح تفاوت پزشکی دینی و غیر دینی، از نگاه کارشناسان بیان کرد: کارشناسان معتقدند در نگاه دینی هیچ دردی نداریم که درمانی نداشته باشد، دارو و پزشک اصل نیست بلکه اصل شفا فقط به دست خداوند است و دارو و پزشک نیز تنها واسطه این کار محسوب می شود.
امام جمعه قزوین اضافه کرد: اگر دانشگاههای ما با این رویکرد به حوزه پزشکی و سایر علوم ورود پیدا کنند، در مسیر پیشرفت حقیقی و الهی قرار خواهیم گرفت و دانشجویانی که با این شیوه تحصیل کنند می توانند مبلغ رسالت الهی شوند.
توجه به ولایت در دانشگاهها جدی گرفته شود
وی اهمیت توجه به ولایت در دانشگاهها را ضروری دانست و تأکید کرد: اگر نگاه ولایت از دانشگاهها برداشته شود، همه چیز به هم میریزد زیرا بر اساس روایات همان گونه که نماز ستون دین است، ولایت هم ستون نماز است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: در دانشگاهها هم اگر امامت، ولایت، قرآن، وحی و رسالت را به صورت جدی دنبال نکنیم، کارهای ما اثرگذار نخواهد بود.
آیتالله عابدینی اضافه کرد: هنوز هم در دانشگاهها محور اندیشه غربیِ، حذف خدا از زندگی انسان است و تلاش می شود عالم بدون آفریننده معرفی شود که این نگاه نشان میدهد که مشکل ما در این حوزه اساسی است.
وی اظهارداشت: نباید امریکا و غرب بر ما مسلط شود زیرا به خاطره همین سیطره و نفوذ استکباری امریکا نتوانسته ایم پول های خود را از بانکهای آنها وصول کنیم و امروز هم اگر نام کدخدا، باهوش و مؤدب را بر آنها بگذاریم، بر سیطره و سلطه آنها مشروعیت بخشیده ایم.
امام جمعه قزوین اظهارداشن: باید در دانشگاهها رسالت دینی خود را بدرستی انجام دهیم و هیچ موضوعی ما را از این هدف باز ندارد و همواره در تحقق آرمانهای الهی و قرآنی بکوشیم.
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