شناسایی و انهدام گروه های تکفیری در کردستان/مردم محور ایجاد امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اطلاعات استان کردستان ظهر امروز سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: امروز کردستان و سراسر ایران اسلامی در یک امنیت پایدار قرار دارند و این امنیت به برکت حضور و مشارکت مردم به دست آمده است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای مختلف گفت: در تمامی کشورها دستگاه های اطلاعاتی جزو ارکان اصلی به شمار می روند و خوشبختانه در ایران اسلامی نیز به برکت حضور و مشارکت سربازان گمنام امروز امنیت پایدار ایجاد شده است.

مدیر کل اطلاعات استان کردستان ادامه داد: امروز ما در شرایطی قرار داریم که تمامی سرویس های جاسوسی کشورهای غربی در منطقه تلاش می کنند که در داخل کشور ناامنی ایجاد کنند و در همین راستا وزارت اطلاعات با همکاری سایر نهادهای متولی و همچنین همراهی مردم تمامی توطئه ها را خنثی کرده است.

وی گفت: امروز دشمنان ما از تمامی ابزارهای در اختیار خود در حوزه های مختلف از جمله ترور، مسائل فرهنگی، اجتماعی، ترویج بی بند و باری، جاسوسی و ... استفاده می کنند تا اهداف شوم خود در منطقه را دنبال کنند ولی تاکنون تمامی توطئه های آنها خنثی شده است.

وی بیان کرد: به دلایل ویژه و خاص، استان کردستان همواره یکی از کانون های اصلی برای توطئه ضد انقلاب به شمار می رود و بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل اطلاعات کردستان نشان می دهد که تمامی برنامه ریزی های صورت گرفته برای رسیدن به این اهداف شوم خنثی شده است.

مدیر کل اطلاعات استان کردستان افزود: اعزام تیم تروریستی و وابسته به تکفیری ها و انهدام کردن آنها نشان می دهد که دشمن از هر فرصتی برای ایجاد نا امنی در کردستان استفاده می کند و ما باید همچنان هوشیار و آگاه در صحنه حضور داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت گروه های تکفیری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مردم کردستان هیچ گونه اقبالی به جریان های تکفیری نداشته و این گروه ها کمترین میزان جذب را در استان کردستان داشتند.

وی گفت: این وضعیت نشان می دهد که گروه های تکفیری به ویژه داعش نتوانست اهداف خود در کردستان را دنبال کند و به دلیل شکست در این بخش، به دنبال اعزام گروه ها و تیم های مختلف بود که تمامی این تیم ها در زمان ورود به استان کردستان شناسایی و منهدم شدند.

وی با اشاره به برگزاری نشست های آگاه سازی در بین اقشار مختلف جامعه در مورد فعالیت های خرابکارانه گروه های تروریستی و تکفیری گفت: یکی از سیاست های اصلی وزارت اطلاعات آگاه سازی و پیشگیری است و به همین دلیل در راستای این سیاست کاری برنامه ها و فعالیت های متعددی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل اطلاعات استان کردستان به دیگر فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در استان اشاره کرد و افزود: در کنار مقابله با فعالیت های ضد امنیتی ما در حوزه مبارزه با اخلالگران در حوزه بازار طلا و ارز را نیز دبنال کرده و در این حوزه نیز افرادی شناسایی و با آنها برخورد شده است.

وی رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم را از دیگر فعالیت های اداره کل اطلاعات استان کردستان عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه مردم ارتباط خوبی با ما دارند و معمولا مشکلات خود را با ما در میان می گذارند و اداره کل اطلاعات نیز این مشکلات را به مسئولان کشوری اطلاع رسانی می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سرمایه گذاری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: تلاش برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در استان کردستان یکی از اولویت های اصلی ماست و اداره کل اطلاعات استان از تمامی ظرفیت های در اختیار خود برای تقویت این بخش استفاده کرده و این رویکرد در سال جاری نیز به صورت جدی ادامه دارد.

وی تلاش برای تکریم ارباب رجوع در ادارات و سازمان های دولتی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در این حوزه نیز اداره کل اطلاعات استان کردستان ورود کرده و تلاش داریم با کمک خود مدیران ادارات این بخش را ارتقاء دهیم تا میزان رضایتمندی مردم از نحوه پاسخگویی به مطالبات و خواسته های مردم افزایش یابد.

مدیر کل اطلاعات استان به مسائل مربوط به حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: توجه به مسائل فرهنگی یکی از دغدغه های اصلی ماست و در این بخش رسانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی از فعالان رسانه در استان کردستان خواست که برای وحدت و همگرایی بیشتر در این استان تلاش کنند و افزود: حمایت از فعالیت های رسانه ای و تلاش برای توسعه این بخش نیز در سال جاری مورد توجه ویزه قرار خواهد گرفت.