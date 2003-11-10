نرخ جديد كرايه تاكسي ها ، امسال اعلام نمي شود

سيد جمال هاشمي عرب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : اعلام نرخ جديد كرايه تاكسي ها در حاليكه 8 ماه از سال جديد سپري شده ، كار عقلاني نيست واز سوي ديگر كميسيون اختصاصي شوراي شهر نيز براي كارشناسي بهتر طرح به زمان بيشتري نياز دارد ، به همين دليل اعلام نرخ جديد كرايه تاكسي ها به سال آينده موكول خواهد شد .

وي افزود : با رسيدن به ماه هاي پاياني سال ، تاكسيراني پيش نويس نرخ جديد كرايه تاكسي ها را بر اساس نرخ تورم ، هزينه هاي سربار و استهلاك خودرو تهيه كرده و به حوزه معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران ارسال مي كند ، اين حوزه نيز با نگاهي به محتويات پيش نويس اين طرح ، آن را به كميسيون هاي تخصصي شوراي شهر ارسال مي كند ، در حال حاضر تمام اين مراحل طي شده و اعضاي كميسيون در حال كارشناسي موضوع هستند .

مدير عامل تاكسيراني در خصوص طولاني شدن اين روند اظهار داشت : پيش نويس نرخ جديد كرايه تاكسي ها از سوي تاكسيراني در دي و بهمن ماه سال گذشته به دوره قبلي شوراي شهر ارسال شد و تغييرات و جابه جايي ها و روي كار آمدن اعضاي جديد شوراي شهر موجب شد اين قضيه تا ارديبهشت و خردادماه امسال به درازا بينجامد كه پس از آن نيز با توجه به تورم و تغييرات ناگهاني در اقلام زندگي مجددا اصلاحيه اي بر مبناي نرخ روز در تيرماه و مرداد ماه امسال توسط تاكسيراني تنظيم و به معاونت حمل و نقل ترافيك ارسال شد و از آنجا نيز به كميسيون هاي تخصصي شوراي شهر ارسال شد اما اعضاي اين كميسيون در آن زمان بيان كردند كه اين طرح نياز به كارشناسي بيشتري دارد و همين مساله موجب شد تا اين كار تا پاييز و زمستان امسال هم ادامه پيدا كند .

هاشمي عرب افزود : سكوت ما به اين دليل است كه معتقديم به هيچ وجه عقلاني نيست كه در اين زمان اندك باقي مانده از سال 82 نرخ جديد را تصويب و اعلام كنيم و دوباره پايان سال يك نرخ ديگري را به رانندگان تاكسي ابلاغ كنيم زيرا اين كار باعث دوگانگي و سردرگمي شهروندان مي شود .

مدير عامل تاكسيراني با بيان اينكه ما نرخ جديد كرايه تاكسي ها را با توجه به نرخ تورم تنظيم كرده و به حوزه معاونت حمل و نقل ترافيك فرستاديم ، اظهار داشت : بقيه كار را بايد اين حوزه پيگيري كند ، البته تا كنون كارشناسان تاكسيراني در يكي دو جلسه اي كه در كميسيون اختصاصي شوراي شهر تشكيل شده شركت داشته اند اما با اين حال اين جلسات تا زمانيكه اعضاي كميسيون به اجماع كلي در اين زمينه برسند ادامه پيدا خواهد كرد .

وي افزود : اميدواريم كه اعضاي كميسيون اصلي بتوانند در ماههاي آتي به نظر واحدي دست يابند تا حداقل بتوانيم نرخ جديد را براي سال 83 اعلام كنيم .