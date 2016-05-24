خون شهدا رزمندگان بیشتری را به میدان مبارزه خواهد آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید مصطفی بدرالدین که عصر امروز در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی برگزار شد در جمع خبرنگاران و در خصوص شهادت این شهید اظهار داشت: آنچه که امروز در سوریه و در عراق در حال جریان است یک توطئه عمیق امریکایی و صهیونیستی است.

وی افزود: آنها یک جنگ را در سرزمین های اسلامی به راه انداخته اند و از تروریست ها حمایت می کنند. آنها را تجهیز کرده و منابع مالی در اختیارشان قرار می دهند و به عبارتی آنها را به جان مسلمانان انداخته اند.

وزیر دفاع افزود: در این میان آنچه برای آنها مهم است این است که امنیت اسرائیل تامین شود و اینکه مسلمانان با هم درگیرند اشکالی ندارد.

سردار دهقان در ادامه گفت: ما تکفیری ها را به هیچ عنوان مسلمان نمی دانیم و آنها هیچ رابطه ای نه به لحاظ اعتقادی و نه به لحاظ رفتاری نمی توانند با مبنای اعتقادی اسلام داشته باشند.

وی با بیان اینکه به طور طبیعی جنگ یک جهاد است، گفت: این مساله به عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ باور داریم شهدایی که در دفاع از حریم اهل بیت (ع) به شهادت می رسند و به خون می غلتند از قطرات خون ایشان حتما رزمندگان بیشتری به میدان خواهند آمد.

وزیر دفاع در ادامه تصریح کرد: افرادی که به شهادت می رسند اگر دارای جایگاه باشند تاثیرشان بیشتر است.

سردار دهقان خاطرنشان کرد: در این شرایط کسانی که آنها را الگو قرار داده اند وقتی این حضور را ببینند به میدان می آیند و جبهه حق تقویت می شود.