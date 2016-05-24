به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی بعدازظهر سه شنبه در کارگروه میراث فرهنگی همدان که در استانداری همدان برگزار شد، گفت: بهره مندی از ابزارهای رسانه ای در کارهای فرهنگی دستاوردها و فواید قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر تلاش برای معرفی همدان و شناساندن آن در جهان بیان کرد: توسعه گردشگری در استان همدان از اهمیت خاصی برخوردار است و باید از ابزارهای تبلیغاتی پیشرو در این عرصه استفاده کرد.

مدیر کل محیط زیست استان همدان با عنوان اینکه در موضوع اطلاع رسانی هر ابزاری مفید است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، اظهار داشت: باید بررسی های لازم در زمنیه استفاده از تلویزیون اینترنتی انجام شود تا درصد موفقیت به‌کارگیری این ابزار تبلیغاتی در جذب مخاطبان گردشگری نسبت به باقی شیوه ها مشخص و در این زمینه بهتر گام برداشته است.

وی با بیان اینکه باید در این مقوله به مقررات اجرای برنامه و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری توجه کرد، گفت: باید در اجرای برنامه ها به الگوهای دیگر استان ها توجه کرد و میزان موفقیت کارها در توسعه گردشگری بررسی و بارتاب آن مد نظر باشد.

محمدی با بیان اینکه برای انجام تبلیغات باید اعتبارات کافی دردسترس باشد، گفت: به منظور فرهنگسازی حفظ محیط زیست در بخش های دولتی و عمومی باید از توان سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت مردمی حداکثر استفاده را کرد و توجه دستگاه‌های نظارتی استان را به سمت موضوع محیط زیست جلب کنیم.

وی افزود: پیوند بین گردشگری و رسانه، رابطه ای تنگاتنگ با توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع دارد و نقش بی بدیلی که رسانه ها به عنوان ابزارهای فرهنگی، در تصویرسازی از مکان ها و جاذبه های گردشگری برای مردم دنیا دارند، پرداختن به مطالعه در زمینه رسانه و گردشگری را ضروری می کند.