تدابیر تابستانی تامین آب پایتخت/ ذخایر آب فعلا خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال افت فشار آب در برخی از مناطق تهران در فصل تابستان وجود دارد یا خیر؟ گفت: خوشبختانه امسال به دلیل بارش‌های مناسب، وضعیت آب سطحی تهران پایدار و خوب است و در تأمین آب مشکل خاصی وجود ندارد.

مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید بر این مطلب که البته در صورت افزایش مصرف آب احتمال افت فشار وجود دارد اظهارداشت: از شهروندان تهرانی می‌خواهیم که با وجود بارش‌های مناسب بهاری در مصرف آب دقت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: از ١٥ تیرماه که اوج مصرف آب آغاز می‌شود، مصرف آب روزانه به سه میلیون و ٢٠٠ هزار مترمکعب تا سه میلیون و ٤٠٠ هزار مترمکعب می‌رسد، بنابراین از مردم تقاضا داریم که در روزهای گرم سال بحث مصرف بهینه آب را جدی بگیرند.

پرورش خاطرنشان کرد: اینکه برنامه خاصی برای افت فشار و یا هر برنامه دیگری از سوی شرکت آب و فاضلات استان تهران وجود داشته باشد، این موضوع را تأیید نمی‌کنم. وی با بیان اینکه امسال ١٠ تا ١٢ مدل مالی در بخش آب و فاضلاب پیش‌بینی شده و شش تصفیه‌خانه آب به بهره‌برداری می‌رسد گفت: درباره برنامه شرکت فرانسوی سوئز که قرار بود در زمینه آب بدون درآمد در شهر تهران فعالیت کند، پیش‌نویس قرارداد در حال آماده‌شدن است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود:‌ در این طرح قرار نیست به طور مستقیم به شرکت فرانسوی پولی پرداخت شود، بلکه قرار است آنها آب بدون درآمد را از ٢٣ درصد به ١٥ درصد برسانند و چون حجم کار بالاست، این قرارداد به صورت دقیق و با جزئیات دنبال می‌شود.

وی گفت: شرکت فرانسوی قرار است در آبفای منطقه یک تهران که دو میلیون نفر جمعیت دارد، اقداماتی را برای کاهش آب بدون درآمد انجام دهد، بنابراین در نخستین گام، میان مناطق کنتورگذاری شده است تا ببینیم که چه میزان آب به منطقه یک باید تزریق شود. اگر قرار است این تفاهم‌نامه به مرحله قرارداد برسد، باید مدلی را اجرا کنیم که از مابه‌التفاوت هدررفت آب، سرمایه‌گذاری این شرکت به فرانسوی‌ها بازگردانده شود.