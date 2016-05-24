شهرداران استان فارس در جهرم گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شهرداران استان فارس عصر سه شنبه در جهرم برگزار شد.

شهردار جهرم طی این مراسم اظهار داشت: شهرداری جهرم بیش از ۹۱سال است که افتتاح شده، و جزو شهرداری های درجه ۹ است که با اقدامات صورت گرفته امید است به شهرداری درجه ۱۰ ارتقا یابد.

سیاوش قزلی ادامه داد: جهرم سابقه ای درخشان در وقوع انقلاب اسلامی داشت. شیراز، جهرم و کازرون از شهرهای استان فارس بودند که به دلیل فعالیت های ضد رژیم پهلوی در آن ها حکومت نظامی اعلام شد.

وي با بیان اینکه شهرستان جهرم يک هزار و ٢٠٠ شهید گرانقدر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، اظهار داشت: جانفشانی این شهدا نشانگر علاقه مردم این شهرستان به انقلاب اسلامی ایران است.

شهردار جهرم با اشاره به اینکه یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر شهری میزان بودجه شهرداری ان شهر است، بیان کرد: بودجه شهرداری جهرم در سال ۹۲ معادل ۱۲میلیارد تومان، در سال ۹۳ معادل ۲۰میلیارد تومان، در سال ۹۴معادل ۳۰میلیارد تومان و امسال نیز ۳۳میلیارد تومان ارتقا یافت.

وی گفت: زیباسازی شهر در اولویت شهرداری جهرم است، و اقداماتی از جمله رنگ آمیزی ۵۰هزارمتر دیوار در این راستا انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گروه سفرهای درون استانی با حضور شهرداران ۱۴ شهر استان فارس برگزار شد که هدف از این سفر بازدید، تبادل تجربیات و آشنایی با اقدامات انجام‌شده شهرداری‌های موفق بود.

شهرداران نودان، کنار تخته، بالا ده، بابا منیر، خومه زار، کوپن، خانه زنیان، هما شهر، نوجین، دهرم، داریون، لپویی، مادر سلیمان و خانیمن از جمله مهمانان این همایش بودند.

این شهرداران بعد از سفر به جهرم به منظور شرکت در کارگاه آموزشی و بازدید از فعالیت‌های شهرداری فسا به این شهر سفرکنند.