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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۰

رئیس هیئت گلف گلستان خبر داد:

حضور دو گلف باز گلستانی در مسابقات جهانی وودبال

حضور دو گلف باز گلستانی در مسابقات جهانی وودبال

گرگان – رئیس هیئت گلف گلستان از حضور دو ورزشکار گلستانی در مسابقات جهانی وودبال خبر داد.

فرهاد بایلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین دوره مسابقات جهانی «وودبال» پنجم خرداد ماه به میزبانی کره جنوبی آغاز می‌شود.

بایلری افزود: همچنین همزمان با این رقابت ها، پنجمین دوره مسابقات بین المللی وودبال نیز برگزار خواهد شد و تیم کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان در این رقابت ها شرکت می کند.

وی از حضور دو ورزشکار گلستانی در این رقابت ها خبر داد و گفت: شهرام عسگری در بخش مردان و سیما جمال لیوانی در بخش بانوان در ترکیب تیم ملی وودبال جای دارند.

به گفته وی، این نخستین بار است که در تیم ملی وودبال ایران  دو بازیکن گلستانی در بزرگترین و مهمترین مسابقات جهانی حضور دارند.

رئیس هیئت گلف گلستان با بیان این که بازیکنان ایرانی چیزی کمتر از بازیکنان دیگر کشورها ندارند گفت: در این رقابت ها تیم های قدرتمند مالزی، تایوان، کره جنوبی و تایلند حضور دارند.

رشته ورزشی وودبال (woodball) ترکیبی از گلف و چوگان است که تمام ابزار و وسایل آن از چوب تهیه شده و انجام این بازی در زمین های چمن، ساحلی و حتی روی شن امکان پذیر است.

کد مطلب 3667275

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