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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۹

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد:

۲۴ پرونده قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد

۲۴ پرونده قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد

یاسوج- مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال گذشته ۲۴پرونده شکایت از پزشکان در استان مورد بررسی قرار گرفت.

کامروز امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد پرونده، ۱۳پرونده منجر به محکومیت کادر شد و در ۱۱ پرونده نیز حکم برائت برای پزشکان صادر شد.

وی بیان کرد: شکایت از پزشکان در استان در سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

امینی همچنین با اشاره به پرونده های همسر آزاری در استان گفت: در این راستا ۴۷۴پرونده در استان تشکیل شد که از این تعداد ۴۶۶ پرونده مربوط به مردانی بود که همسران خود را آزار داده بودند.

وی با اشاره به آغاز فصل گرما و تمایل جوانان به شنا در رودخانه ها اظهار داشت: بیشترین آمار غرق شدگی مربوط به رودخانه ها است.

امینی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۳ مورد غرق شدگی در استان داشتیم که از این تعداد ۱۰نفرمرد و سه نفر زن بودند که این آمار نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: این استان یکی از استانهایی در کشور است که به نسبت جمعیت بیشترین غرق شدگی را دارد.

کد مطلب 3667283

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