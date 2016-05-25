صندوق قرض الحسنه کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد آغازبه کارمی کند

فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صد درصد تسهیلات این صندوق به صورت قرض الحسنه به مددجویان ارائه می شود.

وی بیان کرد: در مرکز استان یک شعبه صندوق قرض الحسنه در راستای ارائه تسهیلات ه مددجویان احداث می شود.

محبی مجموع اعتبارات سال گذشته این نهاد در استان را ۶۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: پنج درصد این اعتبارات از محل صدقات جمع آوری شده، سه درصد از محل منابع امدادی و ۹۲ درصد نیز از منابع دولتی تامین شده است.

وی اظهار داشت: اعتبارات این نهاد برمبنای ضرایب و شدت محرومیت در مناطق مختلف توزیع می شود.

محبی افزود: در این راستا شناسایی خانوارها و بررسی ضریب محرومیت نیز انجام شده است.