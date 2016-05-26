رسانه ها در انعکاس اخبار، متعهدانه و صادقانه عمل کنند

ایوب رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رسالت رسانه ها در انعکاس دقیق و واقعی خبرها، رویدادها و مصاحبه ها گفت: رسانه ها در جهت دهی افکار عمومی و انتقال پیام مسئولان و دولتمردان نقش مهمی دارند ولی در کنار این وظیفه باید امانت دار خوبی باشند و در این انتقال متعهدانه عمل کنند.

وی افزود: ضمن تشکر و تقدیر ازتلاش خبرنگاران متعهد که مخلصانه در انعکاس خدمات مسئولان و بیان مشکلات مردم شبانه روزی تلاش می کنند اما گاهی شاهد برخی بداخلاقی ها و تفسیر و تحلیل های غلط و نادرست از سوی رسانه ها از صحبت مسئولان هستیم که می تواند اعتماد عمومی را دچار خدشه کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: اگر در انعکاس مطالب و اخبار اخلاق و صداقت رعایت نشود شاهد گسترش کذب و شایعه و سیاه نمایی در جامعه خواهیم بود که این موضوع می تواند به وحدت و همدلی مردم و مسئولان خدشه وارد کند.

رحیمی اضافه کرد: از رسانه ها انتظار داریم از تفاسیر دلبخواه، سلیقه ای و گزینشی خودداری کرده و واقع گرا باشند البته این بدین معنا نیست که کسی انتقاد نکند و مشکلات مطرح نشود بلکه توقع بیان شفاف و دقیق و واقع گرایانه مسائل و مسائل است.

وی در خصوص انتشار غیر واقعی مطالبی در زمینه صحبتهای خود در خصوص برجام در یکی از سایتهای مجازی که با برداشت و تحلیل غلط به گونه ای دیگر مطرح شده بود اظهارداشت:درخصوص برجام عتقاد راسخ داریم که همه مراحل مذاکره با اطلاع، هماهنگی و تایید مقام معظم رهبری صورت گرفته و از ابتدا تا انتها همه امور با نظارت ایشان بوده است.

رحیمی گفت: دنیای استکباری به سرکردگی آمریکا با ایران هراسی دنبال تشنج در منطقه بوده و تلاش کرده است از ایران چهره ای غیر واقعی و طرفدار تروریست و خشونت ترسیم کند لذا دولت تدبیر و امید در تصمیمی مدبرانه تلاش کرد با مذاکره نشان دهد اهل گفتگو، صلح و آرامش و تعامل با جهان است تا با این کار تبلیغات سوء دشمن نیز خنثی شود.

وی یادآورشد: تیم مذاکره کننده با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و آشنایی با دیپلماسی بین المللی توانستند با حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی در مذاکرات بخوبی ظاهر شوند هر چند بی اعتمادی به آمریکا همچنانکه مقام رهبری فرموده اند در میان مردم و مسئولان باقی است اما جهان دیگر در برابر این حرکت های غیر متعهدانه آمریکا قضاوت خواهد کرد که ایران اهل تعامل و گفتگو، صلح و ارامش بود و این نیت را در عمل نیز نشان داد.

نشست رسانه ها و روابط عمومی ادارات با حضور استاندار قزوین برگزار می شود

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: همایش روابط عمومی ها و رسانه ها هفته آینده با حضور استاندارمحترم برگزار خواهد شد تا بستر تعامل بیشتر بین این دو گروه تاثیرگذار فراهم شود.

وی گفت: باید جایگاه روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان تقویت شود تا این نهاد به عنوان مشاورانی امین بتوانند مسئولان را یاری کنند و در اطلاع رسانی نیز موفق عمل شود.

رحیمی اظهارداشت: باید بتوانیم با تجهیز روابط عمومی ها و آموزش نیروهای فعال به اطلاع رسانی حرفه ای کمک کنیم و در این مسیر هر چقدر ارتباط رسانه ها با روابط عمومی های دستگاههای اجرایی بیشتر باشد نتیجه کار بهتر خواهد بود.

وی بیان کرد: باور داریم هر چقدر در روابط عمومی ها هزینه شود در واقع سرمایه گذاری است و می تواند به انعکاس دستاوردهای دولت و خدمات مسئولان و ایجاد اعتماد عمومی کمک کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اظهارامیدواری کرد با رعایت اخلاق حرفه ای و صادقانه در امر مهم اطلاع رسانی از ظرفیت بسیار ارزشمند رسانه ها و روابط عمومی برای اطلاع رسانی درست، بموقع و دقیق و ایجاد امید و نشاط در جامعه بخوبی استفاده شود.