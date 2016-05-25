تبادلات فناورانه در حوزه نفت و گاز با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علی‌اکبریان، در حاشیه پنجمین نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ در جمع خبرنگاران گفت: نشست های انتقال تکنولوژی و مبادله فناوری بین شرکت های ایرانی و خارجی در این نمایشگاه در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این نشست ها در ۳ حوزه برگزار می شوند، اظهار داشت: IT و ICT اولین حوزه هایی بودند که نشست های تبادل فناوری آنها در دومین روز از نمایشگاه اینوتکس۲۰۱۶ انجام گرفت؛ در این نشست، دستاوردهای کشورهای یونان، بلاروس، اوکراین، روسیه معرفی شدند.

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران با اشاره به نشست دوم که روز گذشته برگزار شد، گفت: این نشست در خصوص معرفی دستاوردهای کشورها در حوزه تجهیزات پزشکی بود؛ بلاروس، روسیه و ایران ۱۱ تکنولوژی را در این نشست معرفی کردند.

علی اکبریان افزود: همچنین نشست سوم که در حوزه نفت و گاز است و دیروز عصر برگزار می شود شرکت های روسیه ای و ایرانی دستاوردهای خود را معرفی کردند.

به گفته دبیر فن بازار ملی ایران، دستاوری که در انتظارش هستیم انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی بین طرف های ایرانی و خارجی است. همچنین پیدا کردن سرمایه گذارانی برای توسعه تکنولوژی از جمله اهداف این نشست ها به شمار می روند.

وی عنوان کرد: در این نشست ها منتخبینی از شرکت های ایران و خارجی که تکنولوژی های قابل ارائه دارند در حوزه های تخصصی دستاوردهای خود را معرفی می کنند و بعد از پایان نشست ها می توانند به صورت اختصاصی جلسه ای در خصوص تبادل فناوری را دنبال کنند.

وی گفت: مرکز فن بازار به عنوان مجموعه ای که متولی بهره بردای اینوتکس است طی سال های گذشته برنامه های مختلفی داشته که یکی از این برنامه ها ترتیب دادن جلسات تخصصی بین شرکت های ایران و خارجی بوده است.

علی اکبریان با اشاره به نتایج نشست های اینوتکس ۲۰۱۵ گفت: ما در سال گذشته ۱۴ تفاهم نامه یا قرارداد منعقد کردیم که نهایتا ۳مورد نهایی شد؛ این قراردادها در حوزه های نفت و گاز و ICT و حوزه های عمومی بودند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی نمایشگاه اینوتکس، خرید و فروش محصول نیست در واقع توسعه فناوری یا انتقال تکنولوژی مد نظر است، افزود: در نمایشگاه، شرکتهای کوچک و متوسطی حضور می یابند که آمادگی دریافت تکنولوژی را دارند یا اینکه می توانند در راستای توسعه فناوری با یک شرکت دیگر همکاری کنند.