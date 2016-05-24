کردهای سوریه‌: آمریکا موافق فدرالیسم است

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه‌ خبری روز، خانم الهام الاحمد، یکی از سیاسیون بلندپایه‌ کردهای سوریه‌ هفته‌ پیش در سفری به‌ آمریکا با مقامات این کشور از نزدیک دیدار کرد.

وی که‌ راس هیئتی به‌ واشنگتون سفر کرده‌ بود، در بازگشت از سفر خویش اعلام کرد: در دیداری که‌ با مقامات کاخ سفید داشتیم آنها به‌ ما اعلام کردند که‌ ما مشکلی با فدرالیسم نداریم، هر نوع سیستمی که‌ از سوی همه‌ مردم سوریه‌ انتخاب شود مورد قبول آمریکاست.

وی افزود: ما به‌ مقامات آمریکایی اعلام کردیم که‌ نادیده‌ گرفتن سوری‌ها از پروسه‌ سیاسی این کشور باعث تجزیه‌ این کشور می شود، در حالی که‌ فدرالیسم این کشور را بار دیگر در کنار هم متحد خواهد کرد.

خانم الهام الاحمد گفت: مقامات آمریکا تاکیید کردند که‌ آنها نیز به‌ دنبال یافتن راهی برای حضور کردها در مذاکرات ژنف هستند چون این حق همه‌ سوری‌هاست.

این سیاسمدار سوری در ادامه‌ افزود: در دیدار با اعضای کنگره‌ آمریکا هم، ما شاهد آن بودیم که‌ کنگره‌ آمریکا کاملا موافق حضور کردها در پروسه‌ سیاسی سوریه‌ است و حتی اعلام کردند از نظر قانونی کردها باید حق دفاع از خویش را هم در آینده‌ داشته‌ باشند.

الهام الاحمد در پایان تاکید کرد که‌ هم مقامات کاخ سفید و هم اعضای کنگره‌ آمریکا مخالف دشمنی ترکیه‌ با کردهای سوریه‌ بودند و اعلام کردند که‌ ما در تلاشیم تا با پیشبرد آتش بس به‌ جنگ در سوریه‌ خاتمه‌ دهیم و ترکیه‌ نیز باید به‌ حملات خویش علیه‌ کردهای سوریه‌ و شمال سوریه‌ خاتمه‌ دهد.