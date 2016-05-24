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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۰:۳۲

مهر گزارش می‌دهد؛

وقوع ۶ پس‌لرزه در بجنورد/اعزام ۱۴ گروه امدادی به مناطق زلزله‌زده

وقوع ۶ پس‌لرزه در بجنورد/اعزام ۱۴ گروه امدادی به مناطق زلزله‌زده

بجنورد - پس از وقوع زلزله ای با قدرت ۴.۸ ریشتر در شهرستان بجنورد، با حضور مسئولان شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانداری خراسان شمالی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام رسمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساعت ۲۲:۲۲ دقیقه امشب زلزله ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی را لرزاند پس از وقوع این زلزله ۶ پس زلزله دیگر به وقوع پیوست که موجی از نگرانی را در میان مردم به وجود آورده است.

پس از وقوع زمین لرزه های متعدد شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانداری خراسان شمالی تشکیل و ۱۴ گروه به مناطق حادثه دیده اعزام شده اند.

رد شایعه مراجعه شهروندان بجنوردی به بیمارستان‌ها پس از زلزله

موسی حاجی زاده، فرماندار بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد شایعه مراجعه مردم به بیمارستان ها، گفت: تا کنون خسارات جانی گزارش نشده است.

حاجی زاده میزان خسارات ناشی از وقوع زلزله به روستاهای شهرستان بجنورد را جزئی اعلام کرد.

اعزام ۱۴ گروه امدادی به محل وقوع زلزله بجنورد

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هم اکنون یک گروه از ماموران آتش نشانی به چند منزلی که دچار خسارت جزئی شدند، اعزام شدند.

حیدری اظهار داشت: یکی از موارد مربوط به یک منزل مسکونی واقع در کوچه برق شهرستان بجنورد بوده است.

وی در خاتمه افزود: خوشبختانه خسارت بسیار کم و در حد ریختن گچ های سقف بوده است.

وقوع ۶ پس لرزه در خراسان شمالی

پس از زمین لرزه ۴.۸ ریشتری که ساعتی پیش مرکز استان خراسان شمالی را لرزاند، شش زمین لرزه دیگر نیز در این شهرستان به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 3667329

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