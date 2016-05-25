۸شهید وزخمی درحمله جنگنده های سعودی/پیشروی ناکام مزدوران درالجوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در پی حمله بامداد چهارشنبه جنگنده های سعودی به بخش «حریب القرامیش» در استان الجوف در شمال یمن دو نفر شهید و شش نفر دیگر زخمی شدند.

جنگنده های سعودی منزل یکی از شهروندان یمنی در بخش حریب القرامیش استان الجوف را هدف قرار دادند که در پی آن دو نفر شهید و شش نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در پی این حمله منزل مذکور تخریب و به دارایی های شهروندان در مجاورت این منزل خسارات زیادی وارد گردید.

جنگنده های سعودی همچنین دو حمله را به بخش الغیل در استان الجوف انجام دادند. یک منبع نظامی در این استان اظهار داشت که جنگنده های سعودی در راستای نقض آشکار آتش بس در یمن بخش الغیل را طی دو حمله هوایی هدف قرار دادند.

این منبع همچنین اعلام کرد که مزدوران سعودی به بمباران توپخانه ای و موشکی منازل و مزارع شهروندان در الغیل ادامه دادند. جنگنده های سعودی ۳ حمله را نیز به منطقه «حریب نهم» در استان مارب انجام دادند.

یک منبع محلی اعلام کرد که حملات هوایی به منطقه مذکور همزمان با ناکام گذاشتن پیشروری مزدوران متجاوز به سمت این منطقه انجام شده است.

از سوی دیگر در پیشروی ناکام مزدوران سعودی به سمت بخش المصلوب در استان الجوف ده ها نفر از آنها از جمله سرکردگانی از گروه القاعده کشته و زخمی شدند.

یک منبع نظامی از کشته شدن دو تروریست با نام های «مانع حمد غرزه» و «محسن صالح الهدار» و شماری از مزدوران در جریان پیشروی ناکام به سمت مواضع ارتش و کمیته های مردمی در منطقه «الوقز» بخش المصلوب خبر داد.

این منبع همچنین از اسارت دو عنصر مزدور و فرار مابقی عناصر و همچنین انهدام یک خودرو و زره پوش مزدوران در جریان درگیری ها خبر داد.