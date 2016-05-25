اتحادعامل پیروزی بر دشمن است/جوانان برای دفاع از ارزش هاآماده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی غروب سه شنبه در اولین یادواره ۶۰ شهید ورزشکار مدافع حرم که با حضور مسئولان کشوری و استانی در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم اظهار داشت: رزمندگان و دلاورمردان اسلام با الگو گیری از رزمندگان خرمشهر در برابر گروه های تکفیری ایستادند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: این رزمندگان دلاور با شجاعت از ارزش های دینی و اسلامی پاسداری و محافظت کردند که این امر شایسته تقدیر و تجلیل است.

سردار فضلی با اشاره به گسترش روحیه مقاومت در کشورهای مختلف بیان داشت: امروز شاهد گسترش بسیج جهان اسلام از لبنان، عراق، افغانستان و هر کشور و منطقه ای که قلبش برای اسلام عزیز می طلبد، هستیم.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور یادآور شد: همانطور که در عملیات بیت المقدس، رزمندگان دلاور این سرزمین در برابر مستکبران ایستادند، امروز نیز بسیج جهان اسلام در اقصی نقاط جهان این حرکت را ادامه می دهد.

وی با تجلیل از رشادت های شهدای مدافع حرم و صبوری و ایستادگی خانواده های آنان متذکر شد: خانواده های شهدای مدافع حرم در این حرکت بزرگ نقش مهمی را ایفا کردند.

سردار فضلی افزود: امروز به برکت رشادت های رزمندگان اسلام و صبر و ایستادگی خانواده شهدای مدافع حرم، از حریم اسلام و ارزش های اسلامی با اقتدار دفاع شده است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین، اتحاد و وحدت کلمه را عامل پیروزی بر دشمن دانست و گفت: امروز نیز وحدت کلمه و اتحاد سبب پیروزی بر جریان تکفیری شده است.

وی در ادامه به آمادگی جوانان ایران اسلامی برای دفاع از ارزش های اسلامی خبر داد و بیان داشت: جوانان این سرزمین آماده هستند تا مدافع ارزش های اسلامی در مسیر ولایت و رهبری باشند.