گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزشی کشور دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان غروب سه شنبه در مراسم یادواره ۶۰ شهید ورزشکار مدافع حرم در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهدافی است که برای گسترش در میان جامعه ورزشی کشور با جدیت دنبال می شود.

وی افزود: گسترش سیره و روش زندگی شهدا و ترویج ارزش های دینی و انقلابی در میان جامعه ورزشی کشور از اهدافی است که تلاش می شود با تمسک به آن، معنویت را در جامعه ورزشی ارتقا دهیم.

احمدی جایگاه و عظمت شهدا بسیار بالا توصیف کرد و ادامه داد: شهدا از جایگاه بالایی برخوردار هستند و به همین خاطر سخن گفتن درباره آنان بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای گسترش فرهنگ شهید و شهادت در میان جامعه ورزشی به برگزاری یادواره شهدای ورزشکار اشاره کرد و بیان داشت: کنگره شهدای ورزشکار کشور سال گذشته با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران برگزار شد که گسترش فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ورزشی دنبال می کرد.

معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: برگزاری یادواره ۶۰ شهید ورزشکار مدافع حرم نیز با هدف گسترش فرهنگ ایثار و شهادت برنامه ریزی و اجرا شده که جای خرسندی دارد.

وی بیان داشت: ادامه دادن راه و مسیر شهدا، امام و انقلاب از جمله رسالت هایی است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.